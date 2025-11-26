Musik Sir Elton John hörte nach Ruhestand alte Alben

Elton John at Never Too Late screening at New York Film Festival - Getty - October 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.11.2025, 09:00 Uhr

Sir Elton John hat es seit seinem Tourende geliebt, seine alten Alben wieder anzuhören.

Der 78-jährige Musikstar beendete seine Tourneen im Jahr 2023 und hat seitdem Freude daran gefunden, einige seiner früheren Songs erneut zu hören.

Er sagte gegenüber der Zeitschrift ‚Variety‘: „Nun, Andrew Watt kam im Sommer vorbei und blieb bei uns, und es gibt diese App im Internet, mit der man etwa ‚Rock of the Westies‘ hören und dabei isolierte Musikspuren herausfiltern kann, sodass er zum Beispiel nur die Klavierspur von ‚Street Kids‘ bekommen konnte.“ Er erklärte, dass er früher nie etwas von seinem eigenen Material nachgehört habe, das Album aber großartig sei und seine damalige Band erstaunlich gut gewesen sei. Er fügte hinzu: „Ich mag meinen alten Katalog viel lieber als früher, weil ich ihn nicht gehört hatte, aber jetzt merke ich, wie musikalisch er war.“ Er schilderte außerdem, dass er erst jetzt richtig erkenne, wie unterschiedlich all seine Alben gewesen seien und wie viele musikalische Richtungen er ausprobiert habe. „Es bringt mir Freude, weil das Zeug musikalisch wirklich gut war, und das ist alles, worum es mir geht.“

Elton kündigte bereits 2018 an, dass er sich aus dem Tourleben zurückziehen wolle. Damals erklärte er, die Entscheidung getroffen zu haben, um seine Familie zu priorisieren. Der Chartstürmer, der die Söhne Zachary (14) und Elijah (12) gemeinsam mit seinem Ehemann David Furnish hat, sagte der Zeitung ‚The Guardian‘: „Wir hatten sie überall mit hingenommen, als sie klein waren, weil sie sehr unkompliziert waren.“ Irgendwann seien die Kinder aber nicht mehr so unkompliziert gewesen und die Familie musste deshalb eine große Entscheidung treffen. Elton wollte deshalb eine große Abschlusstournee machen und den Rest seines Lebens mit seinen Kindern verbringen.