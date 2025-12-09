Stars Sir Elton John macht sich über Kommentare zur ’schmutzigen‘ Küche lustig

Elton John - Devil Wears Prada Musical charity gala 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.12.2025, 09:00 Uhr

Sir Elton John macht sich über Kommentare zur 'schmutzigen' Küche lustig.

Sir Elton John hat auf Social-Media-Kommentare über seine angeblich „schmutzige“ Küche reagiert.

Die Musiklegende wandte sich auf Instagram an seine Fans, um zu zeigen, wie ernst er Sauberkeit nimmt, nachdem Nutzer den Schmutz an seinem Backofen kritisiert hatten. Anlass war ein Video aus seinem Zuhause, das er zu seinem klassischen Weihnachtshit ‚Step Into Christmas‘ geteilt hatte.

In dem Video mit der Bildunterschrift „Step Into Christmas PSA“ sagte Elton: „Hallo Leute, hier ist Elton John. Vor ein paar Wochen habe ich in dieser Küche ein paar Videos darüber gemacht, wie verrückt ‚Step Into Christmas‘ mich macht, und die Reaktionen waren unglaublich – ich war ziemlich überrascht. Viele der Reaktionen waren eher negativ und bezogen sich darauf, wie schmutzig mein Backofen sei. Meine Ofentür, mein Ofenfenster. Und ich kann euch versichern: In diesem Haus gibt es nichts Schmutziges. Ich hatte noch nie etwas Schmutziges. Ich bin kein schmutziger Mensch.“

Als Reaktion auf den Kommentar „Schön zu sehen, dass selbst Eltons Ofen vor Weihnachten eine Reinigung braucht. Mein Ofenglas braucht auch einen Ofen-Doktor“ postete der 78-jährige Musiker einen Clip, in dem er mit rosa Reinigungshandschuhen den Ofen von innen schrubbt. Er schrieb dazu: „Glaubt nicht, dass eure Kommentare unbemerkt bleiben.“

Elton verlor das Sehvermögen in seinem rechten Auge, nachdem er sich letztes Jahr in Frankreich eine Infektion zugezogen hatte, und gibt zu, dass dies eine „herausfordernde“ Zeit gewesen sei. Der ‚Sacrifice‘-Interpret sagte zu ‚Variety‘: „Es war verheerend. Weil ich mein rechtes Auge verloren habe und mein linkes nicht so gut ist, waren die letzten 15 Monate herausfordernd für mich, weil ich nichts sehen, nichts ansehen, nichts lesen konnte. Ich habe ein unglaublich erfülltes Leben gehabt, und es gibt Hoffnung. Ich muss einfach geduldig sein, dass die Wissenschaft mir eines Tages damit helfen kann. Wenn sie dieses Problem lösen können, wird es mir gut gehen.“