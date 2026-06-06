Musik Dua Lipa und Callum Turners Hochzeits-Spende

Dua Lipa and Callum Turner - March 2026 - Getty Images - Vanity Fair Oscar Party BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.06.2026, 15:30 Uhr

Dua Lipa und Callum Turner haben 5.000 Euro an verärgerte Bewohner Palermos gezahlt, die sich über die Störungen durch ihre Hochzeit in der italienischen Stadt an diesem Wochenende ärgern.

Dua Lipa und Callum Turner haben 5.000 Euro an verärgerte Bewohner Palermos gezahlt, die sich über die Störungen durch ihre Hochzeit ärgern.

Die ‚Houdini‘-Sängerin (30) und der ‚Eternity‘-Schauspieler (36) werden an diesem Wochenende zum zweiten Mal auf Sizilien heiraten, nachdem sie sich bereits am vergangenen Wochenende in London standesamtlich das Ja-Wort gegeben haben. Doch die luxuriöse Feier hat Einheimische verärgert, die Plakate mit der Aufschrift „Palermo ist nicht zu vermieten“ aufgehängt haben.

Nun wurde jedoch berichtet, dass Dua und Callum versucht haben, die Spannungen zu entschärfen, indem sie Geld beisteuerten, um jene zu entschädigen, die in Wohnungen mit Blick auf Bereiche leben, in denen zusätzliche Parkplätze für die Hochzeit eingerichtet werden. Ein Insider sagte gegenüber ‚The Sun‘: „Das passt nicht wirklich zu der idyllischen Liebesgeschichte, die Dua offenbar anstrebt.“

Kürzlich wurde berichtet, zwei Plätze der Stadt seien für die Hochzeit für die Öffentlichkeit gesperrt worden, und Anwohner seien gezwungen worden, Verschwiegenheitserklärungen zu unterschreiben. Straßen wurden gesperrt und Drohnenflugverbotszonen werden durchgesetzt, bevor die mit Stars bespickte Zeremonie stattfindet. Zu den Gästen sollen unter anderem Sir Elton John, Charli XCX und Donatella Versace gehören.

Als Reaktion auf diese Unannehmlichkeiten haben Sizilianer Plakate mit Botschaften wie „Palermo ist nicht zu vermieten“ und „Unser Platz ist nicht euer Wohnzimmer“ aufgehängt. Auf einem weiteren stand: „Öffentliche Räume gehören allen. Wir holen uns das Recht zurück, sie zu nutzen, frei von privatem Profit.“

Hochzeitsplaner hatten die Banner heruntergerissen, doch die Protestierenden schlugen zurück, indem sie den Slogan als Graffiti an eine Wand sprühten, damit er schwerer zu entfernen war. Auch die Piazza Croce dei Vespri in Palermo wurde mit expliziten Graffiti verunstaltet. Auf den Sockel einer Marmorsäule in der Mitte des Platzes war gekritzelt: „B******. Du hast mich um 5 Euro betrogen. Ich werde dich finden. Fünf Ohrfeigen für dich, du S***. Ich werde dir nicht verzeihen.“ Eine Anti-Tourismus-Gruppe hinter den Plakaten schrieb online: „Wenn du im historischen Zentrum lebst und auch du Dua Lipa deine Ehre erweisen willst, hänge dieses Willkommensplakat an deinen Balkon.“