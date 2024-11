Film Sir Mark Rylance: Rolle in ,Harry Potter’-Serie?

Bang Showbiz | 12.11.2024, 09:00 Uhr

Sir Mark Rylance soll angeblich für die Rolle des Albus Dumbledore in der ,Harry Potter’-Serie im Gespräch sein.

Der 64-jährige Schauspieler soll noch nicht offiziell mit Warner Bros. Television über die ikonische Rolle verhandelt haben, aber er steht angeblich „ganz oben auf der Besetzungsliste“ für die kommende Verfilmung von J.K. Rowlings Kultromanen.

Wie ,Variety’ berichtet, hat sich das Studio an Rylance gewandt, um sein Interesse und seine Verfügbarkeit abzufragen“. Ein Vertreter von HBO sagte dem Magazin: „Wir sind uns bewusst, dass eine so hochkarätige Serie viele Gerüchte und Spekulationen hervorrufen wird. Da wir uns in der Vorproduktion befinden, werden wir Details erst bestätigen, wenn wir die Verträge abgeschlossen haben.“ Es heißt, Warner wolle sich an den Spielfilmen orientieren und einige der bekanntesten britischen Schauspieler in den Erwachsenenrollen besetzen, neben Newcomern in den Hauptrollen Harry Potter, Hermine Granger und Ron Weasley, die einst von Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint gespielt wurden. In den Originalfilmen waren zudem Richard Harris, Dame Maggie Smith und Alan Rickman als Dumbledore, McGonagall bzw. Snape zu sehen.

Harris – der bei der Besetzung 70 Jahre alt war – starb zwei Jahre später und wurde für die restlichen Filme durch Michael Gambon ersetzt.