Stars Sir Ringo Starr: Zusammenarbeit mit Beatles-Biopic-Regisseur Sir Sam Mendes

Sir Ringo Starr and George Harrison in 1967 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.07.2025, 16:00 Uhr

Der Musiker hat dem Filmemacher ausführliche Informationen zu dessen Beatles-Biopic gegeben.

Sir Ringo Starr hat Sir Sam Mendes ausführliche Informationen zu dessen Beatles-Biopic gegeben.

Der 59-jährige Regisseur arbeitet aktuell an vier separaten Filmen über jedes Mitglied der legendären Band.

Ringo verriet, dass er eng in den kreativen Prozess eingebunden sei und gab Einblicke in sein Familienleben und in seine Beziehung zu seiner ersten Frau Maureen. Starr erzählte in einem Interview mit der ‚New York Times‘-Zeitung: „Er hat einen Autor gehabt – einen sehr guten Autor mit großartigem Ruf und er hat großartig geschrieben, aber es hatte nichts mit Maureen und mir zu tun. So waren wir nicht. Ich würde sagen: ‚Das würden wir nie machen.'“ Ringo sei sich aber nicht sicher, ob Mendes sein Versprechen einlösen könne, alle vier Biopics bis zum Jahr 2028 abzuliefern. Der Musiker fügte hinzu: „Aber er wird schon machen, was er tut. Und ich sende ihm Frieden und Liebe.“ Ringo hatte zuvor erklärt, dass er ganz „aufgeregt“ sei, sich die Beatles-Biopics anzuschauen. Der Schlagzeuger scherzte darüber, dass der Ehrgeiz des Filmemachers, vier separate Filme zu drehen, „Wahnsinn“ sei, er sich aber darauf freue, das Endprodukt zu sehen.