Stars Sir Rod Stewart erwog, Glastonbury-Auftritt abzusagen

Rod Stewart - Avalon - 2022 - AO Arena Manchester BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.06.2025, 15:45 Uhr

Sir Rod Stewart hatte seinen geplanten Auftritt beim Glastonbury Festival beinahe absagen müssen.

Der 80-Jährige sollte den „Legends Slot“ auf der Pyramid Stage spielen, doch eine Grippe (Influenza A) machte ihm schwer zu schaffen.

Er erzählte der britischen Zeitung ‚The Sun‘: „Ich musste wegen dieser verflixten Grippe fünf Shows absagen. Vor einer Woche dachte ich ernsthaft ans Absagen. Es war knapp. Ich hatte Influenza A. Es war wirklich schlimm.“ Seine Ehefrau Penny und einige Ärzte päppelten den Star aber so weit wieder auf, dass er zumindest auf dem ikonischen Festival auf der Worthy Farm auftreten konnte. „Meine liebe Frau Penny und einige gute Mediziner haben mich durchgebracht. Es gab viele fachmännische ‚technische Massagen‘ von sehr guten Leuten, die ich kenne – klingt dreckig, oder? Ihr habt ja keine Ahnung.“

Nun ist Rod nach überstandener Krankheit bereit für seinen Auftritt. Er sagte: „Ich freue mich wirklich darauf. Ich fühle mich geehrt und privilegiert, vor allem, nachdem ich noch vor wenigen Tagen dachte, ich würde es nicht schaffen.“

Rod wird am Sonntag den buchstäblich legendären Legenden-Slot auf der Pyramid-Stage beim Glastonbury-Festival spielen und er verriet auch schon einige Details über sein Set. Er scherzte: „Mick Hucknall und ich werden ‚She Was Only a Pilot’s Daughter But She Kept Her Cockpit Clean‘ singen. Nur ein Spaß. Wir werden ‚If You Don’t Know Me By Now‘ singen. Dann kommt Lulu. Sie singt ‚Hot Legs‘ und danach kommen Ronnie Wood, Lulu und ich für ‚Stay With Me‘.“ Er verriet auch, dass die Proben hervorragend liefen: „Alle drei Gäste sind in Topform und spielen großartig. Wir hatten gestern die beste Generalprobe.“