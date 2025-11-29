Stars Sir Rod Stewart und Penny Lancasters ‚ehrliche‘ Ehe

Penny Lancaster and Sir Rod Stewart - FAMOUS - London - May - 2025 - Final Reckoning global premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.11.2025, 12:00 Uhr

Sir Rod Stewart sagt, Penny Lancaster habe ihm beigebracht, ehrlicher zu sein.

Der 80-jährige Rocker ist seit über 25 Jahren mit der 54-jährigen Penny verheiratet. Und obwohl es in ihrer Beziehung mit großem Altersunterschied auch Nachteile gibt, glaubt Rod, dass sie für beide sehr bereichernd war. In der BBC-Sendung ‚My Life At Christmas with Anita Rani‘ sagte er: „Um ehrlich zu sein – ich denke, bei einem Altersunterschied gibt es Nachteile, aber nicht viele. Ich glaube, da ist eine gewisse Reife, die ich Penny vielleicht vermittelt habe, und eine gewisse Ehrlichkeit, die sie mir beigebracht hat.“ Der Sänger habe immer darauf bestanden, dass das Paar nicht zerstritten ins Bett geht und keine Auseinandersetzung beginnt, wenn beide ein Glas Wein getrunken haben. „Und wenn wir uns streiten, ist es ganz schnell wieder vorbei. Und ich versuche meinen Jungs, allen von ihnen, beizubringen: ‚Echte Männer können sich entschuldigen‘ – und genau das tun wir. Zwischen uns herrscht eine wunderbare Ehrlichkeit, und möge das noch lange so bleiben“, so Rod über seine langjährige Beziehung.

Penny lobte ihren Partner ebenfalls dafür, im Laufe der Jahre „offener und ehrlicher“ geworden zu sein. Sie sagte im Interview zu ihm: „Ich finde, dass du im Laufe der Jahre viel verständnisvoller und mitfühlender gegenüber den Menschen um dich herum geworden bist. Du bist natürlich der legendäre Superstar Rod Stewart, ständig auf einem Podest, aber ich bin ziemlich diplomatisch und sehr empathisch, und ich glaube, etwas davon ist auf dich abgefärbt.“ Auch die Kinder des Stars seien davon überzeugt, dass sie seitdem leichter mit ihrem Vater reden können.

Rod sprach außerdem über seine Freundschaft mit Sir Elton John und die luxuriösen Weihnachtsgeschenke, die sie sich früher machten. Er verriet: „Wir wohnten früher gleich um die Ecke voneinander. Also sahen wir uns oft – da gibt es eine lange gemeinsame Geschichte.“ Während Rod seinem Kollegen einen luxuriösen Kühlschrank überreichte, hatte Elton derweil ein schier unfassbares Geschenk für seinen Freund besorgt. „Es war ein Rembrandt. Eine Radierung von Rembrandt – damals etwa 12.000 Pfund wert. Sie hängt heute in der Nähe des Kinoraums in Beverly Hills. Oh ja, sie ist etwas ganz Besonderes“, erinnert sich Rod.