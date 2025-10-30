Stars Sir Tom Jones: ‚Mein Vater arbeitete noch in den Kohleminen, nachdem ich berühmt wurde‘

30.10.2025

Sir Tom Jones: Mein Vater arbeitete noch in den Kohleminen, nachdem ich berühmt wurde.

Sir Tom Jones hat erzählt, dass sein Vater weiterhin in den Kohleminen arbeitete, als er selbst bereits berühmt geworden war.

Der 85-jährige Sänger gestand, dass es ihn tief bewegte, als er erfuhr, dass sein Vater Thomas Woodward noch immer in den Kohleminen des Rhondda-Tals in Wales arbeitete, obwohl Tom bereits 1965 mit ‚It’s Not Unusual‘ seinen ersten Nummer-eins-Hit gelandet hatte. In der BBC-Serie ‚In My Own Words‘ erinnerte sich Tom: „Ich hatte einen neuen Jaguar, ein neues Haus, und ich fuhr zurück nach Wales – ich fuhr zurück, wann immer ich konnte. Eines Sonntagabends war ich mit meinem Vater unterwegs gewesen, und als wir nach Hause kamen, machte meine Mutter ihm gerade Sandwiches. Ich fragte: ‚Wohin gehst du?‘ Und er sagte: ‚Ich gehe zur Arbeit, ich habe Nachtschicht.'“

Tom habe seinem Vater daraufhin erklärt, dass er nicht mehr arbeiten müsse, da er mit seiner Musikkarriere viel Geld verdiene. Dem Sänger sei es wichtig gewesen, seinen Vater aus der Miene herauszuholen, da der Job äußerst gefährlich war. Tom wuchs in der walisischen Stadt Pontypridd auf und erinnert sich mit großer Wärme an seine Kindheit: „Ich liebe mein Leben in Südwales. Ich ging gern mit meinem Vater, seinen Brüdern und meinen Cousins in Treforest in den örtlichen Club. Ich konnte es kaum erwarten, einer von ihnen zu sein. Es war eine großartige Gemeinschaft – echte, bodenständige Menschen. Kohlebergleute – das waren sie. Es war eine wunderbare Zeit, und ich würde sie für nichts auf der Welt eintauschen. Es gab so viel Liebe.“

Tom gibt zu, dass er nie vorhatte, dem Beispiel seines Vaters zu folgen und selbst in die Mine zu gehen: „Ich konnte mir das nie vorstellen – ich wollte immer ein Popsänger werden.“