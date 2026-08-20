Stars Snooki: Genesung nach Gebärmutterentfernung ist ’schrecklich‘

Nicole Snooki Polizzi - MTV VMAs 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.08.2026, 09:00 Uhr

Die Reality-TV-Darstellerin unterzog sich im Juli dem Eingriff, bei dem ihr die Gebärmutter und der Gebärmutterhals operativ entfernt wurden.

Snooki hat offen über ihre Genesung nach einer Gebärmutterentfernung gesprochen und zugegeben, dass diese „schrecklich“ verlaufe.

Die ‚Jersey Shore‘-Darstellerin unterzog sich im Juli dem Eingriff, bei dem ihr die Gebärmutter und der Gebärmutterhals operativ entfernt wurden. Anfang des Jahres war bei ihr Gebärmutterhalskrebs im Stadium 1 diagnostiziert worden. Nun hat die dreifache Mutter in ihrem Podcast ‚It’s Happening with Snooki and Joey‘ über den Genesungsprozess gesprochen. „Ich hatte nicht damit gerechnet, dass es verdammt noch mal so schrecklich werden würde“, gestand sie. „Ich will niemandem Angst machen, der das vor sich hat. Aber man muss es einfach wissen.“

Der Podcast wurde am „17. Tag“ ihrer Genesung aufgezeichnet. Snooki fügte hinzu: „Die letzten beiden Tage waren miserabel. Es tut weh und ich habe die Nase voll davon. Ich fühle mich nicht wohl, und es ist keine einfache Genesung.“ Während ihrer Genesung trägt Snooki einen Bauchgurt, um alles „fest und an Ort und Stelle“ zu halten. Außerdem habe sie zahlreiche Nachrichten von anderen Frauen erhalten, die sich in derselben Situation befinden – den sogenannten „Hystersisters“.

Die 38-Jährige hatte zuvor bereits über die Operation selbst gesprochen und verraten, dass die Chirurgen ihre Eierstöcke erhalten konnten. Dadurch wird Snooki zu diesem Zeitpunkt nicht in die Wechseljahre kommen. Damals sagte sie in einem Instagram-Video: „Ich mache mich hier sehr verletzlich. Aber ich habe das Gefühl, dass ich mich auf dieser Reise generell sehr verletzlich gezeigt habe. Deshalb möchte ich damit weitermachen.“

Der TV-Star fügte hinzu: „Jetzt ist es vorbei, und ich muss mich nur noch mit den Schmerzen auseinandersetzen. Es ist wie bei jeder anderen Operation – man hat Schmerzen und muss damit umgehen.“ An anderer Stelle der Podcast-Folge sprach Snooki über das bevorstehende Finale von ‚Jersey Shore: Family Vacation‘. Dabei verriet sie, dass die entsprechenden Szenen bereits vor zwei Jahren gedreht wurden – und dass sogar „alternative Enden“ aufgenommen wurden. Außerdem gedachte Snooki ihrer Freundin Hayden Panettiere, nachdem der ‚Heroes‘-Star im Alter von 36 Jahren gestorben war. „Hayden war immer so lieb und eine so gute Freundin. Sie war eine echte Ikone in der Unterhaltungsbranche und ein wunderschöner Mensch“, schwärmte sie.