Musik ‚Die Welt ist untergegangen‘: Morrissey nimmt Abschied von seinem verstorbenen Manager

Morrissey - Wembley 2020 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.08.2026, 11:00 Uhr

Morrissey nimmt Abschied von seinem verstorbenen Manager.

Morrissey hat nach dem Tod seines Managers Peter Katsis das Gefühl, dass „die Welt untergegangen“ ist.

Der ehemalige Frontmann der Smiths hat seinem langjährigen Manager, der am vergangenen Donnerstag (06. August) im Alter von 69 Jahren starb, einen emotionalen Nachruf gewidmet. Katsis hatte im Laufe seiner beeindruckenden Karriere unter anderem mit Snoop Dogg, Jane’s Addiction, den Backstreet Boys und The Smashing Pumpkins gearbeitet. Nur wenige Tage nach Katsis‘ Tod veröffentlichte Morrissey einen bewegenden Text zu einem Foto, das den Manager 1973 bei einem Konzert der New York Dolls in Chicago in Frauenkleidung zeigt. Dazu schrieb er: „Er ging ganz in der Sache auf. Angesichts seiner ausgeprägten Männlichkeit hätte er sich vor Lachen gekrümmt, wenn er gewusst hätte, dass ich dieses Foto als Zusammenfassung seines Lebens verwenden würde. Ich bin diese Woche völlig zu Recht niedergeschlagen, und es hat mehrere Tage gedauert, bis ich mich überhaupt dazu durchringen konnte, dies zu schreiben.“

Morrissey verglich sich selbst mit Katsis und bezeichnete sie beide als Menschen, die „zu früh recht hatten“. Gleichzeitig nutzte er seinen Nachruf, um „den meisten modernen Bands“ vorzuwerfen, dass ihnen „Gefahr“ und „Mystik“ fehlten. Er schrieb: „Wir waren uns darin ähnlich, dass wir beide bei all unseren Vorhersagen zu früh richtig lagen. Er wusste, dass die meisten modernen Bands weder Gefahr noch Mystik in sich trugen, aber er biss die Zähne zusammen und setzte sich mit dem belanglosen Branchengeplapper von Los Angeles auseinander.“ Morrissey verriet außerdem, dass Katsis ihm vor sechs Jahren nach dem Tod seiner Mutter beigestanden habe. Er schrieb weiter: „Als meine Mutter 2020 starb, eilte er an meine Seite. Er wusste, dass ich damit nicht umgehen konnte. […] Die Zukunft ist jetzt lediglich der verbleibende Rest des Lebens. Der tote Bruder ist begraben. Eine Welt ist untergegangen.“