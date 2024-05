Stars Snoop Dogg: Karriere als Sportreporter

Snoop Dogg - MTV Video Music Awards 2022 - Newark, NJ - AVALON BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.05.2024, 23:09 Uhr

Der Rapper wird während der Olympischen Spiele für den US-amerikanischen Sender NBC berichten.

Snoop Dogg freut sich auf seine Arbeit als Kommentator der Olympischen Spiele.

Der 52-jährige Rapper wird bei der kommenden Sportveranstaltung für den US-amerikanischen TV-Sender NBC berichten. In seiner Funktion als Olympia-Reporter will Snoop derweil unbedingt seine eigene Note einfließen lassen. „Ich werde ich selbst sein und was ich am NBC-Universal-Team liebe, ist, dass sie wirklich wollen, dass Snoop Dogg das macht, was er kann: professionell bleiben, aber Snoop Dogg zu den Olympischen Spielen bringen. Das liebe ich. Ich werde mein Bestes geben, um sicherzustellen, dass ich gut aussehe und meine Rolle richtig mache“, erklärte die Rapikone im Gespräch mit ‚Entertainment Tonight‘.

Für den ‚Gin and Juice‘-Interpreten ist es nicht das erste Mal als Sportkommentator: In der Vergangenheit berichtete er unter anderem über den Boxkampf zwischen Jake Paul und Nate Robinson. Dass er dieses Mal ein internationales Event begleiten darf, kann Snoop laut eigener Aussage selbst kaum fassen. „Ich glaube, was die Olympischen Spiele so besonders macht, ist, dass die ganze Welt zuschaut und es sich um ein friedliches Zusammenkommen handelt. Obwohl alle gegeneinander antreten geht es um Liebe. Die Sportler respektieren sich. Die Länder machen dieses eine Mal gemeinsame Sache. Es geht nicht um Politik“, erklärt Snoop im Interview seine Begeisterung.