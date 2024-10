Musik Snoop Dogg: Kollabs für sein neues Album

Snoop Dogg - MTV Video Music Awards 2022 - Newark, NJ - AVALON BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.10.2024, 10:00 Uhr

Snoop Dogg wird mit Sting und Jelly Roll an seinem neuen Album ‚Missionary‘ arbeiten.

Der 52-jährige Rapper wird nächsten Monat sein neuestes Album veröffentlichen und hat jetzt bestätigt, dass der ehemalige Police-Frontmann und der Country-Star zu dem Material beitragen werden.

Snoop erzählte auf der Bloomberg Screentime-Konferenz: „Ich habe ein Feature von Jelly Roll und Sting. Ich bin so glücklich, dass ich und Sting eine so gute Bilanz haben.“ Der ‚Gin and Juice‘-Hitmacher erklärte, dass er schon lange in Sting „vernarrt“ sei und nicht enttäuscht wurde, als er die Chance bekam, einige Zeit mit dem ‚Englishman in New York‘-Künstler zu verbringen. Snoop erinnerte sich: „Wir hingen zusammen und chillten. Wie ein Kind, das in jemanden als Sänger vernarrt ist, und du hast die Chance, ihn zu treffen, und er gibt dir alles, was du erwartet hast. Das ist es, was mir die ganze Zeit passiert: Ich treffe Menschen, die ich schon immer treffen wollte und die genau so sind, wie ich sie haben wollte.“

Der Star hat ‚Missionary‘ schon seit ein paar Jahren immer wieder angeteasert und freut sich besonders, dass Dr. Dre das Album produziert, nachdem die beiden zusammen an Snoops Debütalbum ‚Doggystyle‘ gearbeitet haben. Er sagte: „1993 war das letzte Mal, dass er ein ganzes Snoop Dogg-Album produziert hat. Es ist also ein Wiedersehen und es ist die Zusammenarbeit zwischen zwei Freunden, die sich aufrichtig lieben. Wir wissen, dass wir zusammen besser sind.“ Dre kündigte Anfang des Jahres an, dass es eine „erstaunliche Liste von Künstlern“ auf dem Album geben würde und versprach, dass die Musik im Vergleich zu ihrer vorherigen Zusammenarbeit „einen anderen Reifegrad aufweisen“ würde. Der ‚Let Me Ride‘-Rapper sagte: „Wir waren damals Kinder, weißt du, was ich meine? Snoop war vielleicht 18 oder 19 Jahre alt und ich, glaube ich, sechs Jahre älter als er. Wir waren damals noch Kinder, und dieses Album hier wird mit seinen Texten und meiner Musik einen anderen Reifegrad zeigen.“