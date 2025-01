Nach Waldbränden in Los Angeles Snoop Dogg lobt Feuerwehrleute und kündigt mögliches Benefizkonzert an

Tritt Snoop Dogg bald bei einem Benefizkonzert für die Opfer der Waldbrände in Los Angeles auf? (ncz/spot)

SpotOn News | 14.01.2025, 13:14 Uhr

Zu Gast bei Jimmy Kimmel hat Snoop Dogg über die Waldbrände in Los Angeles gesprochen und rührende Worte für die Feuerwehrleute gefunden. Zudem deutete der Rapper an, über ein Benefizkonzert nachzudenken.

Am gestrigen Montagabend (13. Januar) ist US-Moderator Jimmy Kimmel (57) nach einer kurzen Pause aufgrund der Waldbrände in Los Angeles mit seiner Show "Jimmy Kimmel Live" ins TV zurückgekehrt. Zu Gast war unter anderem Snoop Dogg (53), den Kimmel als "weltweiten Botschafter für Los Angeles" vorstellte.

Snoop Dogg bedankt sich bei Feuerwehrleuten

Der Rapper war von den Bränden, die am 7. Januar ausgebrochen waren, nicht persönlich betroffen – er hätte lediglich ein paar "falsche Evakuierungs-Warnungen" erhalten. Anderen Menschen in seinem Umfeld erging es anders.

"Meiner Familie geht es gut, aber ich kenne Menschen, die ich als Familie betrachte, die alles verloren haben", so Snoop Dogg. In den vergangenen Tagen hätte er sich darum gekümmert, diesen Menschen alles zu besorgen, was sie brauchen. Damit ist er nicht allein. Die Gemeinschaft der Kalifornier berühre ihn sehr: "Die Menschen schauen nicht auf ihre Unterschiede, sie versuchen einfach, etwas füreinander zu verändern."

Vor allem den Feuerwehrleuten, die in den vergangenen Tagen ihr Bestes getan hätten, die Feuer in den Griff zu bekommen, zollte der Rapper Respekt. "Sie bekommen nie Anerkennung, sind immer da und tun ihr Bestes." Und wenn der Job vorbei ist, ist es, als ob man sie vergisst", so Snoop Dogg. "Aber sie verdienen gerade jetzt sehr viel Lob – und das gebe ich ihnen."

Spielt Snoop Dogg bald ein Benefizkonzert?

Auch auf andere Weise möchte Snoop Dogg der Gemeinschaft etwas zurückzahlen – möglicherweise mit einem Benefizkonzert? Darauf deutet zumindest diese Aussage hin: "Es gab Gespräche über Konzerte, um Geld für die Opfer und die Menschen, die in dieser Situation vieles verloren haben, zu sammeln", erklärte der Rapper dem Moderator Kimmel.

"Ich denke, das ist ein Ansatz, zu dem ich tendieren würde – ein Konzert zu geben, ohne dafür bezahlt zu werden, und mit meinen Einnahmen und den Einnahmen aus den Eintrittskarten sicherzustellen, dass die Leute etwas bekommen."