Musik Snow Patrol: Ankündigung ihres neuen ‚The Forest Is The Path‘-Albums

Snow Patrol perform at Castlefield Bowl 2021 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.05.2024, 16:00 Uhr

Die Band wird mit ihrem neuen Album ein Comeback feiern.

Snow Patrol werden mit ihrem neuen Album ‚The Forest Is The Path‘ ein Comeback feiern.

Die ‚Chasing Cars‘-Künstler bestehen aus den Bandmitgliedern Gary Lightbody, Nathan Connolly und Johnny McDaid, nachdem sich Schlagzeuger Jonny Quinn und Bassist Paul Wilson von der Musikgruppe verabschiedet hatten.

Der Nachfolger von ‚Wildness‘ von 2018 wird am 13. September erscheinen und ist von Fraser T Smith (Adele/Dave/Stormzy) und der Band produziert worden. Die jetzt erschienene Lead-Single ‚The Beginning‘ markiert einen Neuanfang für die Musiker, die auch eine Arena-Tournee durch Großbritannien und Irland für 2025 angekündigt haben. Gary verriet in einem Statement: „Am ersten Tag haben wir ‚The Beginning‘ von Anfang bis Ende geschrieben.“ Und Johnny erzählte: „Und er hat den Gesang in einem Take aufgenommen. Direkt nachdem wir den Songtext geschrieben hatten. Es hat also diese Qualität, bei der man das Gefühl hat, in die Seele von jemandem zu blicken.“ Gary erzählte, dass die Liebe zu einer Person mit der Zeit verblasse, wenn man mehr als ein Jahrzehnt lang keine Beziehung zu ihr hatte, sie aber immer im Hintergrund bleibe: „Ich bin schon sehr lange nicht mehr in einer Beziehung gewesen, 10 Jahre oder länger, also bedeutete Liebe aus der Ferne für mich, wie eine Beziehung aus einer Entfernung von, sagen wir, 10 Jahren in deiner Erinnerung bleibt. Das ist nichts, woran ich vorher dachte, als ich über die Liebe schrieb.”