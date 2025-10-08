Stars So offen spricht Christina Hänni über ihre Familienplanung

Christina Hänni spricht über die weitere Babyplanung.

In einer aktuellen Instagram-Story nimmt sich Tänzerin (35) einen Moment Zeit, um auf eine der Fragen zu antworten, die ihr von ihren Fans wohl am häufigsten gestellt wird: Wünscht sie sich ein zweites Kind?

Die Tänzerin und ihr Mann, der Sänger Luca Hänni, sind im vergangenen Jahr das erste Mal Eltern geworden. Die hübsche Brünette reagiert ehrlich und bedacht auf die neugierige Nachfrage. „Ich weiß, es ist mega nett und unverfänglich gemeint, aber ich empfinde die Frage immer als sehr persönlich“, so Hänni. Offen spricht sie darüber, dass sie im Moment keinen aktiven Kinderwunsch verspürt. „Ich kann nur sagen, dass ich gerade mein erstes Kind sehr genieße und keinen aktiven Kinderwunsch habe, wenn man mich heute fragt.“ Gleichzeitig betont sie aber, dass sich das in Zukunft natürlich ändern könne: „Wie das morgen aussieht, weiß ich nicht.“

Mit dieser ehrlichen und bodenständigen Antwort zeigt Hänni einmal mehr, dass sie sich von gesellschaftlichen Erwartungen nicht unter Druck setzen lässt – und ihre Rolle als Mutter ganz bewusst und im Hier und Jetzt lebt.