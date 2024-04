Inmitten der Krebsbehandlung So verbringen Charles und Camilla ihren 19. Hochzeitstag

Die Krebsdiagnose von Charles' dürfte ein Schock gewesen sein. Doch das Paar zeigte sich trotzdem blendend gelaunt am Ostersonntag. (ae/spot)

SpotOn News | 09.04.2024, 09:54 Uhr

Mitten in seiner Krebsbehandlung wartet auf König Charles III. ein besonderer Tag: Seit 19 Jahren ist er mit seiner Frau Camilla verheiratet. Ihren Hochzeitstag sollen die beiden dort feiern, wo sie bereits ihre Flitterwochen verbracht haben.

Ihren 19. Hochzeitstag am heutigen Dienstag werden König Charles III. (75) und Königin Camilla (76) wohl gemeinsam in Birkhall, ihrem Haus auf dem Anwesen Balmoral in Schottland, verbringen. Das berichtet die britische Zeitung "The Sun" und wertet es als ein gutes Zeichen, dass sich der Monarch inmitten seiner Krebsbehandlung so weit weg von seinen Londoner Ärzten aufzuhalten wagt.

Für Charles und Camilla dürfte ihr Hochzeitstag in diesem Jahr ein ganz besonderer Moment sein, nachdem bei dem König im Zuge einer Prostata-Operation im Januar Krebs entdeckt worden ist. Die beiden verbindet eine jahrzehntelange Liebe. Von der verhassten Geliebten, der die Schuld am Ehe-Debakel mit Prinzessin Diana (1961-1997) gegeben wurde, zur akzeptierten Frau an Charles' Seite und sogar zur geschätzten Königin – Camilla hat einen beachtlichen Weg an der Seite des Royals gemacht. Nachdem es lange als absolut ausgeschlossen gegolten hatte, dass die zwei jemals offiziell ein Paar werden könnten, durften sie schließlich doch heiraten.

Schon die Flitterwochen verbrachten sie in Birkhall

Fast acht Jahre nach dem Unfalltod von Diana gaben sie sich am 9. April 2005 in einer standesamtlichen Zeremonie in der Windsor Guildhall das Jawort und erhielten anschließend einen religiösen Segen in der St.-Georgs-Kapelle in Windsor. Danach verbrachten sie ihre Flitterwochen in Birkhall. Das Haus gehörte zuvor der Mutter von Königin Elizabeth II. (1926-2022), Queen Mum (1900-2002). "Es ist ein ganz besonderer Ort, vor allem, weil er von meiner Großmutter gemacht wurde. Es ist ein Garten aus meiner Kindheit, und alles, was ich getan habe, ist, ihn ein wenig zu verschönern", sagte der König einmal im Interview mit "Country Life" über seine Liebe zu Birkhalls Gärten. Während Balmoral lange Zeit als die Lieblingsresidenz von Königin Elizabeth II. galt, ist Birkhall ein Favorit ihres Sohnes. Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass Schloss Balmoral erstmals für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. König Charles erteilte Besuchern die Erlaubnis, private Führungen durch die von der königlichen Familie genutzten Räume zu unternehmen.

Charles ist auf dem Weg der Besserung

Dem König scheint es nach der Krebsdiagnose gutzugehen. Am Ostersonntag zeigte er sich zusammen mit seiner Frau Camilla und weiteren Familienangehörigen strahlend anlässlich des Ostergottesdienstes. Vor der St.-Georgs-Kapelle in Windsor schüttelte er sogar die Hände von Wartenden. Sollte es weiterhin gesundheitlich bergauf gehen, könnte das Königspaar im Oktober sogar zu einer längeren Auslandsreise aufbrechen. Australien und Neuseeland stehen auf dem Programm.

Dennoch dürfte es am Hochzeitstag auch nachdenkliche Momente geben: Charles' Vater Prinz Philip (1921-2021) starb vor genau drei Jahren. Und weiterhin besteht die Sorge um Schwiegertochter Prinzessin Kate (42), die ebenfalls an Krebs erkrankt ist.