Bang Showbiz | 17.10.2025, 09:00 Uhr

Erst vor 17 Monaten brachte das Model Tochter Eloise zur Welt - nun hat sich Baby Nummer zwei angekündigt.

Sofia Richie Grainge ist wieder schwanger.

Erst vor 17 Monaten brachte die blonde Schönheit ihre Tochter Eloise zur Welt, die sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Elliot Grainge hat. Im kommenden Jahr bekommt Eloise ein kleines Geschwisterchen. Die süßen Baby-News verkündete das Model auf Instagram.

Dort teilte Sofia ein Foto ihres Babybauchs, das kurz vor dem Launch-Event ihrer neuen Modemarke SRG Atelier entstanden war. In der Bildunterschrift schrieb die Tochter von Sänger Lionel Richie: „Auf dem Weg, diese Babys zu launchen.“

Zahlreiche Prominente gratulierten Sofia zu der süßen Nachricht, darunter US-Schauspielerin Vanessa Hudgens, die kommentierte: „Yessss back to back babyyyyy.“ Influencerin Abbie Herbert schrieb: „Omg, herzlichen Glückwunsch.“ Und das Dessous-Label Victoria’s Secret postete schlicht: „Herzlichen Glückwunsch.“

Im vergangenen Jahr hatte Sofia offen über ihre erste Schwangerschaft gesprochen und zugegeben, dass sie „absolut verängstigt“ war, als sie sechs Wochen vor dem errechneten Termin Wehen bekam. Im Podcast ‚She MD‘ erzählte die 27-Jährige: „Jetzt, wo ich mein Kind habe, finde ich, dass viel zu wenig darüber gesprochen wird, was alles schiefgehen kann – und wie schwer die Zeit nach der Geburt sein kann. In der 32. Woche wachte ich auf und sagte: ‚Hey, ich bin heute total müde. Mein Rücken tut weh. Ich habe ein bisschen Krämpfe.'“

Doch im Krankenhaus wurde festgestellt, dass es sich um Wehen handelte. „Ich war wirklich entsetzt“, gestand Sofia. Nach sechs Tagen durfte sie die Klinik wieder verlassen – allerdings unter strenger Bettruhe. „Ich habe gebettelt: ‚Bitte, bitte, lasst mich nach Hause.‘ Und sie sagte: ‚Du darfst nach Hause, aber du musst im Bett bleiben. Wir müssen dich weiter überwachen'“, erzählte sie. „Also tat ich das – ab da war es im Grunde ein Warten und Hoffen.“