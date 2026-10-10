Stars Sofía Vergara teilt rätselhaften Beitrag über ’narzisstische‘ Männer

Sofia Vergara and Joe Manganiello - Rampage Los Angeles premiere - 2018 - AVALON BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.10.2026, 18:00 Uhr

Sofía Vergara hat mit einem rätselhaften Instagram-Beitrag für Aufmerksamkeit gesorgt.

Die 54-jährige ‚Modern Family‘-Darstellerin teilte eine Grafik ihres Sohnes Manolo, in der ein „guter Mann“ einem „narzisstischen Mann“ gegenübergestellt wird. Der Beitrag erschien nur wenige Tage, nachdem ihr Ex-Ehemann Joe Manganiello in seinen neuen Memoiren schwere Vorwürfe über ihre frühere Ehe erhoben hatte.

In der ursprünglich von Manolo veröffentlichten Grafik werden gute Männer als ehrlich, liebevoll und fähig beschrieben, gesunde Grenzen zu setzen. Männern mit narzisstischen Eigenschaften werden dagegen Manipulation, Unehrlichkeit, Neid und die Neigung zugeschrieben, sich selbst als Opfer darzustellen. Vergara teilte die Grafik anschließend in ihrer eigenen Instagram-Story. Ob sie damit auf die jüngsten Aussagen ihres früheren Ehemanns reagieren wollte, ließ sie offen.

Manganiello hatte zuvor in seinen Memoiren ‚Bloodlines‘ ausführlich über seine Ehe mit Vergara und eine schwere gesundheitliche Krise berichtet. Der heute 49-jährige Schauspieler litt nach der Hochzeit im Jahr 2015 zunehmend unter Beschwerden, für die nach seinen Angaben lange keine eindeutige Ursache gefunden werden konnte. Zu den Symptomen gehörten starke Bauchschmerzen, Geschwüre im Verdauungstrakt, Fieber, blasenbildende Hautausschläge, Kopfschmerzen und extreme Erschöpfung. Zeitweise seien die Schmerzen so heftig gewesen, dass Manganiello kaum noch gehen konnte. Über einen Zeitraum von sieben Jahren habe sich sein Zustand weiter verschlechtert.

Die Erkrankung habe auch seine Ehe erheblich belastet. Manganiello schrieb, die Beziehung habe schließlich „jegliche Emotionalität verloren“. Laut ‚People‘ behauptete er in seinem Buch außerdem, Vergara habe sich geweigert, ihn zu umarmen, obwohl er um Zuneigung gebeten habe. Auch habe sie sich über seinen Chihuahua lustig gemacht. Den gesundheitlich angeschlagenen Hund hatte Manganiello 2019 adoptiert, als er selbst unter schweren psychischen Belastungen litt und Suizidgedanken hatte. „Ich musste meine Waffe weggeben, weil ich ständig daran dachte, und dann kam der Hund“, sagte der Schauspieler gegenüber ‚People‘. Die Verantwortung für das Tier habe ihm eine neue Aufgabe gegeben: „Ich wurde vom Patienten zum Fürsorgenden.“

Auch über die Gründe für das Ende ihrer Ehe gibt es unterschiedliche Darstellungen. Vergara hatte nach der Trennung 2023 erklärt, Manganiello habe sich Kinder gewünscht, während sie selbst keine Mutter in höherem Alter mehr werden wollte. Der ‚Magic Mike‘-Darsteller widersprach dieser Darstellung. Wegen seiner schweren Erkrankung habe er den Wunsch nach einer eigenen Familie damals weitgehend aufgegeben. Nach erfolglosen Versuchen mit künstlicher Befruchtung und Überlegungen, eine Eizellenspende in Anspruch zu nehmen, habe er befürchtet, früh zu sterben und Vergara mit einem Kind zurückzulassen, „das biologisch nicht ihres war“.

Ein Grund für die Veröffentlichung seiner Memoiren sei deshalb gewesen, aus seiner Sicht falsche Darstellungen zu korrigieren. „Es wurden Dinge über mich gesagt und gedruckt, die falsch waren“, erklärte Manganiello.

Während seiner Erkrankung verlor der frühere ‚True Blood‘-Star nach eigenen Angaben rund 27 Kilogramm. Zudem musste ihm ein Teil des Darms entfernt werden. Eine eindeutige Diagnose erhielt er eigenen Angaben zufolge dennoch nicht. „Es ist mir passiert, es ist die Wahrheit, und ich habe all die Narben, die es beweisen“, sagte Manganiello. Er kritisierte außerdem, dass Patienten mit schwer einzuordnenden Beschwerden häufig zahlreiche Medikamente ausprobieren müssten, ohne dass die Ursache ihrer Erkrankung geklärt werde. Inzwischen sei er symptomfrei und nehme keine Medikamente mehr. „Welche Ketten mich auch immer mit dem vergangenen Leid meiner Vorfahren verbunden haben – sie wurden vollständig durchbrochen“, erklärte Manganiello. Er habe keine Angst mehr davor, sein Leben fortzusetzen.

Privat blickt der Schauspieler mittlerweile mit seiner 37-jährigen Verlobten Caitlin O’Connor in die Zukunft. Auch gemeinsame Kinder seien für das Paar eine Möglichkeit. „Caitlin trat zu einem Zeitpunkt in mein Leben, an dem mir völlig klar war, dass sie die Richtung war, in die ich gehen sollte“, sagte Manganiello. Ob er noch Vater werde, wolle er offenlassen. „Sieben Jahre lang dachte ich, dass ich in der nächsten Woche tot sein würde“, erinnerte er sich. „Jetzt hat sich die Welt für mich wieder geöffnet.“