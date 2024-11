"Heute feiern wir Dich!" Sohn mit Amira: Oliver Pocher spricht von „vielen tollen Momenten“

Der ältere Sohn von Oliver Pocher und Amira Aly feiert seinen 5. Geburtstag. (wue/spot)

Zuletzt schien Oliver Pocher nicht allzu angetan von der Patchwork-Planung rund um Geburtstage und Weihnachten. Seinem älteren Sohn mit Amira Aly versichert er jetzt zu dessen Ehrentag: "Ich Liebe Dich, wie alle deine Geschwister, so sehr!"

Das Leben mit der Patchwork-Familie ist nicht immer einfach. Das weiß Oliver Pocher (46) wohl nur zu gut. Zum fünften Geburtstag seines älteren Sohnes mit Ex-Frau Amira Aly (32) lässt er es sich nicht nehmen, per Instagram Glückwünsche an den Jungen zu senden. Der Komiker, der zuletzt schon über die Patchwork-Festtage sprach, schlägt aber auch ernstere Töne an.

"Ich Liebe Dich, wie alle deine Geschwister, so sehr!"

"Heute vor fünf Jahren bist Du in unser Leben getreten und hast uns schon so viele tolle Momente beschert", schreibt Pocher zu einem Foto, das seinen ersten Sohn mit Aly als Baby zeigt. "Aber auch die schwierigen und anstrengenden Momente gehören mit dazu", erklärt Pocher. "Kinder sind nicht nur Spaß und Freude und eine (Patchwork)-Familie zusammenzuhalten ist immer kompliziert. Aber es lohnt sich!" Zum Abschluss des Beitrags schreibt er seinem Söhnchen: "Ich Liebe Dich, wie alle deine Geschwister, so sehr! Heute feiern wir Dich!" Aly postet derweil einen Clip, der sie beim Verzieren einer Superhelden-Torte zeigt. "Happy Birthday", kommentiert sie.

Aly und Pocher waren von 2019 bis 2024 verheiratet. Seit letztem September sind die beiden offiziell geschieden, wie Pocher damals mitgeteilt hat. Sie haben zwei gemeinsame Kinder. Der Komiker hat zudem mit seiner Ex-Frau, Alessandra Meyer-Wölden (41), drei Kinder. Jene besitzt noch zwei weitere Kinder und auch deren neuer Freund brachte drei Kinder mit in die Beziehung. Auch Aly hat einen neuen Partner, den Moderator Christian Düren (34) – volles Haus also, sollte man tatsächlich zusammen Patchwork-Geburtstag oder -Weihnachten feiern wollen.

Patchwork-Geburtstag "natürlich kein einfaches Thema"

In ihrem Podimo-Podcast "Liebes Leben" hatte Aly mit ihrem Bruder Hima kürzlich darüber gesprochen, dass sich die Patchwork-Planung mit Pocher offenbar schwierig gestaltet. Wie genau der Geburtstag gefeiert werden soll, stand demnach lange nicht fest. "Das wird sich noch herausstellen. Das ist natürlich kein einfaches Thema", sagte Aly. "Sollte es nicht machbar sein, dass mein Partner dabei sein kann, dann muss ich das halt einfach aufteilen." Es sei aber "irgendwann mal an der Zeit, die Dinge anzunehmen, wie sie sind". Ihr Partner Christian sei "ja auch kein Irgendjemand, sondern ein fester Bestandteil meines Leben und das meiner Kinder".

Pocher hatte kurze darauf in seinem "Die Pochers! Frisch recycelt"-Podcast, den er mit Meyer-Wölden hat und der ebenfalls über Podimo erhältlich ist, über Weihnachten gesprochen. Als bei der Live-Podcastaufnahme aus dem Publikum die Frage nach den Feiertagen aufkam, entgegnete Meyer-Wölden: "Kein gutes Thema." Sie würde gerne mit ihrem neuen Freund feiern, verriet Pocher, der offenbar genervt von der Thematik war.