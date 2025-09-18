Stars Sophia Thomalla über den Umgang ihres Partners mit mentalen Herausforderungen

Sophia Thomalla at Berlin Film Festival Feb 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.09.2025, 14:00 Uhr

In einem Interview mit RTL sprach Sophia Thomalla kürzlich offen über die psychische Belastung ihres Partners, Tennisprofi Alexander Zverev.

Der Sportler (28) hatte im Sommer nach seinem überraschenden Ausscheiden in Wimbledon publik gemacht, dass er mit einem starken „Gefühl der Leer“ zu kämpfen habe. Gleichzeitig erklärte er, sich professionelle Unterstützung gesucht zu haben, um mit dem enormen Druck im Spitzensport besser zurechtzukommen.

Thomalla (35) selbst würde mit einer solchen Situation anders umgehen. Für sie käme es nicht infrage, persönliche Schwierigkeiten öffentlich zu machen. „Ich würde das privat nie ansprechen, wenn ich sie hätte, weil ich gar nicht möchte, dass die anderen Leute darüber diskutieren und darüber sprechen“, betonte die Moderatorin. Dennoch zeigt sie Respekt für die Offenheit ihres Partners. Auch wenn die öffentliche Auseinandersetzung mit privaten Themen nicht ihrem Naturell entspricht, beeindruckt sie Zverevs Bereitschaft, über seine Gefühle zu sprechen. „Sascha ist einer, der ist in einem guten Sinne emotional. Ich finde das gut, wie er mit seinen Sachen umgeht“, so Thomalla weiter.

Die unterschiedliche Haltung der beiden führt nicht zu Spannungen. Vielmehr stäken sie sich gegenseitig den Rücken und geben sich in ihrer Beziehung Halt.