Stars Sophie Ellis-Bextor: ‚Ich habe zu viele Kinder, um streng zu erziehen‘

Bang Showbiz | 27.12.2025, 11:19 Uhr

Die fünffache Mutter überrascht mit einem Geständnis: Regeln gibt es bei ihr zuhause nicht.

Sophie Ellis-Bextor hat in ihrem Zuhause keine festen Regeln.

Die 46-jährige Sängerin zieht mit ihrem Ehemann Richard Jones fünf Kinder groß – Sonny (21), Kit (14), Ray (11), Jesse (7) und Mickey (4) – und sagt, es seien schlicht „zu viele“ Kinder, um strenge Regeln aufzustellen. Gegenüber ‚The Telegraph‘ erklärte sie: „Ich bin ein Mensch, der viel kommuniziert. Ich frage sie oft: ‚Was würdest du tun, wenn du in dieser Situation der Elternteil wärst?‘ Wir reden viel über alles – es gibt keine festen Regeln für irgendetwas, aber sie regulieren sich selbst.“

Trotzdem habe die Musikerin Grenzen. „Mir ist wichtig, dass wir alle einen moralischen Kompass haben. Freundlichkeit ist ein großes Thema. Ebenso Freiheit. Die Welt besteht daraus, Dinge hoch- oder runterzudrehen – für die Jungs ist mit Schule und Prüfungen gerade sehr viel los“, erzählte sie. „Ich möchte, dass unser Zuhause ein Ort ist, an dem sie sich gut, sicher und von ihren Geschwistern unterstützt fühlen.“ In diesen Punkten sei die Britin sehr konsequent, „weil mir das sehr wichtig ist“. Sophie fügte hinzu: „Aber ich habe einfach zu viele Kinder, um streng zu erziehen – ich habe erkannt, dass das kein Wert von mir ist.“

Die ‚Murder on the Dancefloor‘-Interpretin verriet außerdem, dass ihr ältester Sohn Sonny inzwischen bei seiner Großmutter lebt. Die beiden seien „schon immer sehr eng gewesen“. Diesen Schritt habe Sophie sehr unterstützt, denn davor habe die Seniorin allein gelebt.