Stars Sophie Turner: Das ist ihr Rat an die neuen ‚Harry Potter‘-Kinderstars

Bang Showbiz | 27.08.2025, 11:00 Uhr

Die Darstellerin verriet, dass sie den neuen Kinderstars dazu rät, sich von den sozialen Medien fernzuhalten.

Sophie Turner verriet, dass sie den neuen ‚Harry Potter‘-Kinderstars dazu rät, sich von den sozialen Medien fernzuhalten.

Die 29-jährige Schauspielerin war gerade 14 Jahre alt, als sie die erste Staffel von ‚Game of Thrones‘ drehte.

Turner sprach jetzt offen darüber, wie schwer es ihr als Teenager gefallen sei, im Rampenlicht der Öffentlichkeit zu stehen. Die Prominente sprach eine Warnung an Dominic McLaughlin (Harry Potter), Alastair Stout (Ron Weasley) und Arabella Stanton (Hermine Granger) aus, die sich aktuell auf ihre Hauptrollen in der neuen HBO-Revival-Serie vorbereiten. Die Darstellerin erzählte in einem Interview mit dem ‚Flaunt‘-Magazin: „Ich sehe mir die Kinder an, die bald im neuen ‚Harry Potter‘ mitspielen, und ich will sie einfach nur umarmen und zu ihnen sagen: ‚Schaut, es wird alles gut, aber lasst die Finger von den [sozialen Medien].‘ Bleibt mit euren Freunden von zu Hause befreundet, lebt weiterhin bei eurer Familie, sorgt dafür, dass eure Eltern euch begleiten – es ist so wichtig, neben den großen, verrückten Sachen, die man tut, auch bodenständig zu bleiben.'“ Sophie habe „ein paar Jahre“ ohne Social-Media-Bombardement erlebt, als sie bei ‚Game of Thrones‘ anfing. Sie sagte: „Ich glaube, dass Social Media erst richtig groß wurde, nachdem ich bei ‚Game of Thrones‘ angefangen hatte. Ich hatte also ein paar Jahre Ruhe und musste mich dann anpassen.“