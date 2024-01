Living Legends of Aviation Award Gala mit John Travola: Prinz Harry erhält besondere Auszeichnung Prinz Harry fliegt in eine besondere Gruppe: Am 19. Januar wird er in die Living Legends of Aviation aufgenommen. Bei einer Gala, die von John Travolta moderiert wird, erhält er einen Award. Jährlich werden Menschen ausgezeichnet, die „bemerkenswerte Leistungen in der Luftfahrt“ erbracht haben.