Im Lieblingsraum von König Charles III. können auch Normalsterbliche in Zukunft zu Abend essen. Das schottische Dumfries House bietet zahlenden Gästen künftig eine besondere Dinner-Erfahrung einschließlich eines britischen Butlers an.

Die von König Charles III. (75) ins Leben gerufene The King's Foundation bietet der breiten Öffentlichkeit ab sofort eine besondere Erfahrung an. Im von der Wohltätigkeitsorganisation geretteten, historischen Dumfries House in Schottland können zahlende Gäste künftig wie ein König speisen, berichtet "Sky News". Das festliche Abendessen findet im dortigen Lieblingszimmer des britischen Monarchen statt, und wird für die stolze Summe von 375 britischen Pfund pro Person angeboten, umgerechnet rund 448 Euro.

Butler serviert Dinner wie im 18. Jahrhundert

Das besondere Dinner wird im sogenannten Pink Dining Room des Dumfries House serviert. Dort nimmt auch der König in der Regel seine Abendmahlzeiten ein, wenn er sich in dem schottischen Herrenhaus in Ayrshire aufhält. Den Pink Dining Room ziert rosafarbener Rokoko-Stuck an Wänden und Decke.

Bei dem Dinner-Erlebnis bei Kerzenschein serviert ein klassisch-britischer Butler ein Drei-Gänge-Menü. Die Speisen sind dabei im Stil des 18. Jahrhunderts gehalten. So landen etwa pochierter Lachs, Fischsuppe oder Reh- und Rinderbraten sowie Parmesankartoffeln auf den Tellern.

Die King's Foundation erwarb das historische, in den 1750er Jahren errichtete Dumfries House im Jahr 2007 mit der Absicht, es für die Allgemeinheit zu erhalten und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Einrichtung des weitläufigen Hauses stammt zu einem großen Teil noch aus dem 18. Jahrhundert und befindet sich im Originalzustand. Dazu gehören zahlreiche überaus wertvolle Chippendale-Möbelstücke.