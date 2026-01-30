Musik Spice Girls im Gespräch für große Netflix-Dokuserie

Spice Girls - Cannes Film Festival - 1997 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.01.2026, 20:30 Uhr

Die Spice Girls könnten im Mittelpunkt einer neuen Netflix-Dokuserie stehen.

Das Produktionsteam hinter der kürzlich veröffentlichten ‚Take That‘-Dokureihe hat öffentlich Interesse bekundet, die Geschichte der legendären Girlgroup zu erzählen.

Regisseur David Soutar erklärte gegenüber dem ‚Daily Star‘: „Die Spice Girls wären als Nächstes unglaublich. Wir werden sehen, wie dieses Projekt läuft – und dann sprechen wir mit den Spice Girls.“ Produzent Gabe Turner ergänzte: „Der Heilige Gral ist wirklich die Spice Girls. Die ganze Welt würde diese Serie sehen wollen.“

Besonders wichtig sei ihm die Beteiligung von Victoria Beckham. „Posh ist sensationell. Die Spice Girls sind wahrscheinlich die meistangefragte Band für solche Projekte. Ich hoffe einfach, dass jemand ihre Geschichte richtig erzählt, denn es ist eine brillante Geschichte.“ Victoria Beckham hatte 2025 selbst eine eigene Netflix-Doku nach dem Erfolg der Serie über ihren Ehemann David Beckham.

Soutar betonte zudem, dass Take That dem Team volle kreative Kontrolle eingeräumt habe: „Wir kämpfen immer dafür, weil sonst der Sinn fehlt. Wir machen keine Highlight-Show, sondern erzählen die ganze Geschichte – auch die schwierigen Teile.“ Gary Barlow bezeichnete die Arbeit an der Take-That-Doku als emotional fordernd, insbesondere wegen der Auseinandersetzung mit Essstörungen und dem Zerwürfnis mit Robbie Williams. Genau diese Tiefe soll auch eine mögliche Spice-Girls-Serie erreichen.