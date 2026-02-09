Film ‚Spider-Man: Brand New Day‘ wird ein ‚unglaublicher Spider-Man-Film‘

Tom Holland - Getty - April 2024 - International Film Festival of St Andrews BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.02.2026, 11:00 Uhr

Tom Rothman, CEO von Sony Pictures, hat angedeutet, dass ‚Spider-Man: Brand New Day‘ ein „unglaublicher Spider-Man-Film“ sei.

In dem kommenden Blockbuster von Sony/Marvel kehrt Tom Hollands titelgebender Held zurück, um New York City vor gefährlichen neuen Feinden zu retten, und der Chef des Studios sagte, Regisseur Destin Daniel Cretton habe mit ‚Spider-Man: Brand New Day‘ „hervorragende Arbeit geleistet“.

In einem Interview mit ‚Variety‘ sagte Rothman: „Wir haben noch keinen Schnitt gesehen, aber ich habe alle Tagesaufnahmen gesehen. Ich denke, es wird einer der überraschendsten und großartigsten Filme werden – als Film – [als] ein unglaublicher Spider-Man-Film, und Destin hat großartige Arbeit geleistet, wirklich großartig!“ Auf die Frage, ob ‚Spider-Man: Brand New Day‘ Hollands letzter Auftritt als Web-Head sein werde, antwortete Rothman: „Wenn Tom das nächste Mal am Telefon ist, fragen Sie ihn!“

Neben Holland werden in ‚Spider-Man: Brand New Day‘ auch Zendayas Michelle „MJ“ Jones-Watson und Jacob Batalons Ned Leeds zurückkehren.

In dem Film werden außerdem Mark Ruffalo als Bruce Banner/The Incredible Hulk, Jon Bernthal als The Punisher, Michael Mando als Scorpion und Marvin Jones III als Tombstone zu sehen sein.