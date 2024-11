Werbetour für Invictus Games in Kanada Sportlich: Prinz Harry spielt in Vancouver mit Schülern Sitzvolleyball

So geht's: Prinz Harry machte den Kindern vor, wie man Sitzvolleyball spielt. (ae/spot)

SpotOn News | 19.11.2024, 11:16 Uhr

Wenn es um seine Invictus Games für verletzte Soldaten geht, ist Prinz Harry in seinem Element. Bei einem Termin in Vancouver wagte er eine kleine Partie Sitzvolleyball mit Grundschülern, die sichtlich Spaß an der Ballaction mit dem Royal hatten.

Prinz Harry (40) zeigt vollen Einsatz, um für die Winter Invictus Games im Februar in Kanada zu werben. Am Montag, 18. November, absolvierte er einen zweiten Termin in Vancouver, bei dem er mit Grundschulkindern auch eine Partie Sitzvolleyball spielte.

Der Herzog von Sussex besuchte die Militäranlage Seaforth Armoury und sprach mit den dortigen Schülern über sein Sportturnier für verwundete und verletzte Militärangehörige. Es war gleichzeitig der Start für das Schulprogramm der Invictus Games für Kanada. Erneut war der abtrünnige britische Royal ohne seine Ehefrau Meghan (43) unterwegs – wie auch am Tag zuvor bei seinem überraschenden Auftritt beim kanadischen Football-Pokalfinale.

Video News

Material für Kinder aller Altersstufen

Während seines Besuchs der kanadischen Militäranlage nahm er an einer Reihe von Veranstaltungen teil – darunter auch das Sitzvolleyball-Spiel. Gekleidet in ein graues Hemd, warf sich der 40-Jährige mit den Kindern einen bunten Wasserball hin und her. Anschließend posierten alle gemeinsam lachend für die Fotografen. Wie die "Daily Mail" berichtete, betonte Harry abschließend, der Besuch habe "tiefen Eindruck" auf ihn gemacht. Er äußerte zudem seine Hoffnung, dass der Geist der Invictus Games "in die Schulen Kanadas und hoffentlich auf der ganzen Welt" dringen möge.

Laut der Zeitung "Toronto Star" umfasst das Schulprogramm der Invictus Games pädagogisches Material zur Geschichte und zum Zweck des Turniers. Es richtet sich an Kindergartenkinder bis hin zu Abiturienten.

Der Prinz befindet sich derzeit in Vancouver, um Werbung für die von ihm gegründeten Invictus Games zu machen. Diese finden 2025 vom 8. bis 16. Februar in Vancouver und Whistler statt. Bei der letzten Werbetour im Februar war noch Herzogin Meghan an seiner Seite. Diesmal kam sie nicht mit nach Kanada. Sie wurde stattdessen am vergangenen Donnerstag beim Feiern in Los Angeles im Restaurant "Gjelina" fotografiert. Dort unterstützte sie den Launch einer neuen Haarwellness-Serie ihrer Freundin und A-Promi-Friseurin Kadi Lee, an der sie als Investorin beteiligt ist. Dass sich das Herzogspaar in den vergangenen Monaten häufiger bei getrennten Terminen zeigt, sorgt in den Medien immer wieder für Spekulationen über ihre Ehe.

Auch in Nigeria spielte Harry Sitzvolleyball

Im Mai 2024 hatte das Paar eine dreitägige Nigeria-Reise unternommen, bei der sich Prinz Harry ebenfalls sportlich zeigte. In Abuja nahm er spontan an einem Sitzvolleyball-Match teil. Es war die erste große Tour, seit Harry und Meghan 2020 als hochrangige Mitglieder der Königsfamilie zurückgetreten und in die USA gezogen sind. Sie leben mit ihren beiden Kindern Archie (5) und Lilibet (3) in Montecito/Kalifornien.