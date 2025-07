Stars Spricht Anne Wünsche mit ihren Kindern über OnlyFans?

Die Influencerin ist seit längerem auf dem Erotikportal unterwegs und hält das auch nicht vor ihren Kindern geheim.

Anne Wünsche hat ihren Kindern erzählt, dass sie einen OnlyFans-Account betreibt.

Die Influencerin ist seit längerem auf dem Onlineportal unterwegs und will auch gegenüber ihrem Nachwuchs keinen Hehl daraus machen, dass sie mit erotischen Aufnahmen für ihre Follower Geld verdient. Auf Instagram verriet Anne jetzt während einer Fragerunde mit ihren Fans, weshalb sie ihren Kids keine Lügen in Bezug auf OnlyFans erzählt. „Natürlich wissen meine Kinder, was ich arbeite. Sie wissen auch ungefähr, auf was für einer Plattform das Ganze landet. Zumindest haben sie es schon mal gehört“, berichtete die 33-Jährige offen.

Selbstverständlich, so betont Anne weiter, haben ihre minderjährigen Kinder OnlyFans noch nie selbst besucht. Immerhin ist die Plattform, auf der größtenteils Content für Erwachsene geteilt wird, erst ab 18 Jahren freigegeben. Diesen Fakt brachte die einstige ‚Berlin – Tag und Nacht‘-Darstellerin womöglich ein, um sich gegen übermütige User abzusichern. Immerhin hatten Unbekannte der dreifachen Mutter erst vor kurzem das Jugendamt auf den Hals gehetzt.

Warum Anne im Gespräch mit ihren Kids keinen Hehl daraus macht, dass sie ihr Geld mit OnlyFans verdient, erklärte sie ebenfalls. „Ich kämpfe nämlich für ein freibestimmtes Leben. Und das bringe ich meinen Kindern auch bei – dass sie ein Leben führen, in dem sie sich nicht kleinmachen müssen, nur damit andere sich wohlfühlen“, so die TV-Darstellerin selbstbewusst. Von ihren Followern erhielt Anne für ihre Offenheit größtenteils Zustimmung.