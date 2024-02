Vom Laufsteg ins Business Sprungbrett „GNTM“: Diese Ex-Kandidatinnen machten Karriere

Als Vorbild für eine erfolgreiche Karriere nach der Castingshow gilt die erste "GNTM"-Gewinnerin Lena Gercke.

27.02.2024

"Germany's next Topmodel" läuft aktuell bereits in der 19. Staffel. Viele von Heidi Klums ehemaligen Kandidatinnen schlugen nach dem Ende der Show eine gänzlich andere Karriere ein.

In diesem Jahr sucht Heidi Klum (50) zum 19. Mal "Germany's next Topmodel". Erstmals dürfen auch Männer an der Castingshow teilnehmen. Dass man nicht immer gewinnen muss, um später erfolgreich zu sein, beweisen zahlreiche ehemalige Kandidatinnen – unter anderem haben Rebecca Mir, Sarina Nowak oder Soulin Omar ihren Weg erfolgreich gemeistert.

Die Botschafterinnen

Sara Nuru (34), die Gewinnerin der vierten Staffel, engagiert sich leidenschaftlich für Äthiopien. Mit ihrer Arbeit hilft die gebürtige Erdingerin Frauen vor Ort dabei, sich eine selbstbestimmte Existenz aufzubauen. 2018 gründete Nuru ihren gemeinnützigen Verein nuruWomen e.V., der die Förderung von Frauen in Schwellenländern in den Mittelpunkt stellt. Im selben Jahr wurde sie vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zur Botschafterin für fairen Handel ernannt. 2023 gab das Model bekannt, Mutter geworden zu sein. Details ihres Mutterglücks hält sie jedoch privat. Im September desselben Jahres heiratete sie den Medienunternehmer Michael Wanner (40).

Marie Nasemann (34) schaffte es 2009 ins "Germany's next Topmodel"-Finale. Danach war sie nicht nur als Model, sondern auch als Schauspielerin und Autorin erfolgreich. So ergatterte sie 2010 eine Gastrolle in der ehemaligen ARD-Soap "Marienhof". Auch in ZDF-Produktionen war sie zu sehen. Zuletzt spielte sie in dem deutschen Spielfilm "Manchmal denke ich plötzlich an dich" (2024). Inzwischen hat sich die 33-Jährige jedoch vor allem als Fair-Fashion-Aktivistin einen Namen gemacht. Auf ihrer Fair-Fashion-Informationsplattform "Fairknallt" informiert sie seit 2014 über nachhaltige Mode. Außerdem ist sie Botschafterin der gemeinnützigen Organisation Conservation International und veröffentlichte 2021 ihr Buch "Fairknallt: Mein grüner Kompromiss". Seit 2021 betreibt Nasemann zudem mit ihrem Ehemann Sebastian Tigges den Podcast "Drei ist 'ne Party", der 2022 in "Vier ist 'ne Party" umbenannt wurde. Gemeinsam haben sie einen 2020 geborenen Sohn und eine Tochter, die 2021 zur Welt kam.

Auch Anna Wilken (27) setzt sich für ein wichtiges Thema ein: Endometriose. Sie ist mit 480.000 Followern Influencerin und nutzt ihre Reichweite vor allem, um mehr Menschen über die noch unerforschte Krankheit aufzuklären. Darüber hat die ehemalige "GNTM"-Kandidatin auch ein Buch geschrieben. "In der Regel bin ich stark" soll Frauen mit der Krankheit helfen. Zudem spricht Wilken mit ihren Followern auch offen über den Kinderwunsch, den sie mit ihrem Ehemann Sargis Adamyan (30) hat. Auch ihre Fehlgeburten thematisiert sie, um anderen Frauen Mut zu machen. Nach vielen Rückschlägen brachte das Model im August einen Sohn zur Welt.

Die Moderatorinnen

Lena Gercke (35) gewann 2006 als erste überhaupt den Titel. Seitdem ist sie aus der deutschen Medienlandschaft kaum noch wegzudenken. Nach ihrem Sieg moderierte sie ab 2009 die ersten vier Staffeln von "Austria's next Topmodel". Gemeinsam mit Thore Schölermann (39) moderierte sie ab 2015 auch "The Voice of Germany". Sechs Jahre später verließ sie die Show. 2019 sowie 2021 kehrt Gercke auch als Gastjurorin zu "Germany's next Topmodel zurück". Doch nicht nur als Model und Moderatorin ist die Entertainerin erfolgreich: 2017 war sie im Film "Die Schlümpfe – Das verlorene Dorf" als Synchronsprecherin der Schlumpfblüte zu hören. Im Jahr 2019 hat sie außerdem ihr eigenes Modelabel LeGer by Lena Gercke mit About You herausgebracht. Mit LeGer entwirft sie mittlerweile nicht nur Kleidung, sondern verkauft auch ihr eigenes Make-up und Möbel. 2020 machte sie ihre Beziehung mit dem Regisseur und Filmproduzenten Dustin Schöne (38) öffentlich. Im Dezember 2022 kam Töchterchen Lia (2) zur Welt. Ihr erstes Kind, Tochter Zoe (3), wurde im Juli 2020 geboren.

Rebecca Mir (32) schaffte es 2011 auf den zweiten Platz. Im darauffolgenden Jahr moderierte sie bereits an der Seite von Annemarie Carpendale (44) von der Oscarverleihung. Seitdem ist sie bei "taff" auf ProSieben zu sehen. Auch nach ihrer Babypause kehrte sie wieder zu ihrem gewohnten Format zurück. Im April 2021 hat das Model mit Ehemann Massimo Sinató (43) einen Sohn bekommen. Die beiden lernten sich während Mirs Teilnahme bei "Let's Dance" kennen und lieben.

Lou-Anne Gleissenebner-Teskey (20) wurde 2022 von Heidi Klum zu "Germany's next Topmodel" gekürt. Noch im März 2023 zierte sie das Cover der Märzausgabe des Imirage Magazins. Die Siegerin war mit einer mehrseitigen Bildstrecke im Heft vertreten. Im "GNTM"-Finale stand sie gemeinsam mit ihrer Mutter Martina (52). Die beiden führten bereits eine eigene gemeinsame Show "Be more, be you" auf dem österreichischen Streamingdienst Zappn, in der das Mutter-Tochter-Gespann anderen hilft, über den eigenen Schatten zu springen, sich Neues zu trauen und das eigene Leben zu verändern.

Die Reality-Darstellerinnen

Die Gewinnerin der ersten Staffel von "Austria's next Topmodel" (2009), Larissa Marolt (35), konnte im selben Jahr bei Heidi Klum nur den achten Platz erreichen. Dafür trat sie 2014 im RTL-Dschungelcamp auf und hat es sogar auf den zweiten Platz geschafft . Mittlerweile ist das Model allerdings auch als Schauspielerin erfolgreich: unter anderem war sie in der Sat.1-Telenovela "Anna und die Liebe" zu sehen. 2017 stieß sie zum Hauptcast der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" in der Rolle der Alicia. Im Oktober 2018 verließ sie die Serie, kehrte 2019 aber noch einmal zurück. Zuletzt war sie in der erfolgreichen ZDF-Serie "Die Chefin" zu sehen.

In Reality-Formaten sind unter anderem auch die ehemalige Kandidatin Anya Elsner (20) und die damals polarisierende Kandidatin Gina-Lisa Lohfink (37) im deutschen Fernsehen zu sehen. Elsner zog es 2024 in das RTL-Dschungelcamp und belegte bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" Platz 15. Lohfink bekam nach Auftritten in diversen Realityshows wie das Dschungelcamp, "Promi Big Brother" oder "Adam sucht Eva" 2024 sogar ihre eigene ProSieben-Dokusoap: In "Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken" sucht das bisexuelle It-Girl innerhalb von 90 Tagen potenzielle Ehemänner oder Ehefrauen, um ihre Herzensperson in Las Vegas zu heiraten.

Weitere "GNTM"-Kolleginnen wie Fiona Erdmann (34), Micaela Schäfer (40), Sara Kulka (33), Gisele Oppermann (36), Sarah Knappik (37) oder Tessa Bergmeier (34) nahmen nach der Modelshow ebenfalls am Dschungelcamp oder anderen Reality-Formaten teil.

Die Models

Barbara Meier (37 ) konnte 2007 den Sieg der ProSieben-Castingshow für sich verbuchen. Seitdem ziert sie Zeitschriftencover und hat sich als Model etabliert. Bekannt wurde sie auch durch zahlreiche Kampagnen, zum Beispiel für die Haarpflegeserie Pantene Pro-V oder das Modehaus C&A. Neben ihrer Modelkarriere ist Barbara Meier auch als Schauspielerin aktiv: 2010 war Meier zum ersten Mal in einer Filmrolle zu sehen und spielte die Rolle des gehörlosen Mediums Morgana für den ProSieben-Mystery-Thriller "Schreie der Vergessenen". Im Jahr darauf folgte eine Grundausbildung an der New York Filmacademy. Neben kleineren Rollen in Fernsehfilmen war sie auch in Episodenhauptrollen diverser ZDF-Krimireihen, Kurzfilmen und an der Seite von Christiane Hörbiger (84) zu sehen. Noch 2020 sah man Meier in dem Romantik-Drama "Endless – Nachricht von Chris" in einer internationalen Filmproduktion. Privat hat das Model mittlerweile zwei Kinder, Marie-Therese (3) und Emilia Elise (1), und ist mit dem österreichischen Unternehmer und Filmproduzenten Klemens Hallmann (48) verheiratet.

2009 lief Sarina Nowak (30) bei "GNTM" über den Laufsteg, um Heidi Klum von sich zu überzeugen und landete auf dem sechsten Platz. Die damals 16-Jährige sah allerdings noch ganz anders aus. Inzwischen steht das kurvige Model für Body Positivity und lebt und arbeitet in Los Angeles. Für die 17. Staffel holte sich die Model-Mama die ehemalige Kandidatin wieder als Gastjurorin zurück.

Alisar Ailabouni (34) gewann 2010 die fünfte Staffel von "Germany's next Topmodel". Sie gehört zu den Gewinnerinnen, die große internationale Erfolge feiern konnten: Im September 2011 lief sie auf der London Fashion Week, ein Jahr später wurde Alisar von 17 verschiedenen Modelabels für die New York Fashion Week gebucht. Bis heute ist die 34-Jährige auf Laufstegen und in Werbekampagnen zu sehen. Und auch auf ihrem Instagram-Account versorgt das Model ihre über 26.000 Fans fleißig mit Schnappschüssen aus ihrem Leben.

Soulin Omar (24) ging als Favoritin ins Finale von "Germany's next Topmodel" 2021, musste sich am Ende aber mit dem dritten Platz begnügen. Für das Nachwuchsmodel jedoch kein Grund, die Karriere an den Nagel zu hängen: Auf Instagram versorgt Soulin ihre über 150.000 Follower seitdem regelmäßig mit Schnappschüssen von Jobs, Reisen und Shootings. Unter anderem zierte sie bereits die Cover der deutschen Glamour oder der vietnamesischen Harper's Bazaar.

Die Influencerinnen

Die Siegerin von 2014, Stefanie Giesinger (27), ist auf Instagram mit Abstand am erfolgreichsten. Ihr Leben teilt sie mit 5,2 Millionen Abonnenten. Unter dem Namen "Мой" verkauft sie inzwischen verschiedene Hautpflegeprodukte. Zudem launchte sie zusammen mit Ex-Partner Marcus Butler (30) ihre eigene Modemarke "nu-in" für nachhaltige Mode. Der britische Influencer und das Model waren sieben Jahre lang ein Paar. Seit Januar 2024 ist Giesinger nun auch Podcasterin: Unter dem Titel G-Spot begrüßt sie jeden Mittwoch Gesprächspartnerinnen und -partner und diskutiert mit ihnen verschiedene Themen wie etwa dem Modell einer offenen Beziehung.

Mit ihren 2,2 Millionen Followern steht auch Anna Maria Damm (27) ganz oben auf der Liste der Top-Influencerinnen von "GNTM". Die Fünftplatzierte hat sich nach ihrer Teilnahme 2013 mit ihrer Schwester eine Karriere auf YouTube und Instagram aufgebaut. Mit ihrem Freund Julian Gutjahr bekam sie 2018 Tochter Eliana. Im April 2023 wurde das Paar mit Töchterchen Kaia zum zweiten Mal Eltern. Im Jahr 2020 brachte sie ihre eigene Hautpflegeserie "AN'DA" auf den Markt.

Auch Fata Hasanovic (28), Anuthida Ploypetch (26), Elena Carrière (27) oder Alex Mariah Peter (26) begeistern jeweils tausende Follower auf ihren Kanälen und sind somit auch nach "GNTM" noch erfolgreich.