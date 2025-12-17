Stars Staatsanwälte geloben, nach dem ’schockierenden und tragischen‘ Mord an Rob Reiner ‚Gerechtigkeit zu verfolgen‘

Bang Showbiz | 17.12.2025, 11:00 Uhr

Die Staatsanwälte geloben, nach dem 'schockierenden und tragischen' Mord an Rob Reiner 'Gerechtigkeit zu verfolgen'.

Die Staatsanwaltschaft in Los Angeles hat gelobt, nach dem „schockierenden und tragischen“ Mord an Rob Reiner und seiner Ehefrau „Gerechtigkeit zu verfolgen“.

Die Leichen des Hollywoodregisseurs (78) und seiner 68-jährigen Frau Michele wurden am Sonntag (14. Dezember) in ihrem Haus im exklusiven Stadtteil Brentwood in Los Angeles entdeckt. Die Behörden haben inzwischen den 32-jährigen Sohn des Paares, Nick Reiner, wegen zweifachen Mordes ersten Grades angeklagt. In einer Erklärung der Staatsanwaltschaft von Los Angeles heißt es, Nick habe seine Eltern am Sonntagmorgen in ihrem Haus mit einem Messer getötet und sei anschließend vom Tatort geflohen. In der Mitteilung heißt es: „Reiner wird beschuldigt, in den frühen Morgenstunden des 14. Dezember Rob Reiner (78) und Michele Singer Reiner (70) in ihrem Haus im 200er-Block der South Chadbourne Avenue in Brentwood tödlich erstochen zu haben. Nick Reiner floh, wurde jedoch Stunden später am selben Abend im Exposition Park festgenommen.“ Wird er wie angeklagt verurteilt, drohen Reiner die Todesstrafe oder lebenslange Haft im Staatsgefängnis ohne Möglichkeit auf Bewährung. Eine Entscheidung darüber, ob die Todesstrafe beantragt wird, wird zu einem späteren Zeitpunkt getroffen.

Zu den Anklagepunkten hieß es weiter, dass der 32-jährige Nick Reiner wegen zweifachen Mordes angeklagt wird, mit dem besonderen Umstand mehrfacher Tötungsdelikte. Zudem wird ihm zur Last gelegt, persönlich eine gefährliche und tödliche Waffe – ein Messer – benutzt zu haben. Die Anklageverlesung wird zu einem späteren Zeitpunkt angesetzt.

Der Bezirksstaatsanwalt von Los Angeles County, Nathan J. Hochman, erklärte in der Mitteilung: „Die Verfolgung von Fällen familiärer Gewalt gehört zu den schwierigsten und herzzerreißendsten Aufgaben, denen wir uns stellen müssen, aufgrund der intimen und oft brutalen Natur dieser Verbrechen. Rob Reiner war einer der größten Filmemacher seiner Generation. Sein Mord und der Mord an seiner Ehefrau von mehr als 35 Jahren, Michele Singer Reiner, sind schockierend und tragisch. Wir schulden es ihrem Andenken, Gerechtigkeit und Rechenschaft für die genommenen Leben zu verfolgen.“ Auf einer Pressekonferenz am Dienstag bestätigte Hochman, dass er noch auf Details zur genauen Todesursache und zum exakten Zeitpunkt der Tötungen warte. Er erklärte: „Es tut mir leid, dass wir diese Genauigkeit derzeit noch nicht liefern können. Wir warten auf den Gerichtsmediziner, um so gut wie möglich den Todeszeitpunkt bestimmen zu können.“