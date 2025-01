Kein Kinofilm 2025 „Star Wars“-Fahrplan: Das erwartet die Fans

Darth Vader in "Krieg der Sterne" aus dem Jahr 1977. (hub/spot)

SpotOn News | 08.01.2025, 22:46 Uhr

Wie geht es weiter mit "Star Wars"? Nachdem das Franchise zuletzt um einige Serien erweitert wurde, sollen bald auch wieder Geschichten für die große Leinwand entstehen. Das ist geplant...

"Star Wars"-Fans können sich bald über einige neue Filme freuen – allerdings wohl nicht im Jahr 2025. Bestätigt ist für die kommenden Monate wenig. Diese Serien- und Film-Projekte aus einer "weit, weit entfernten Galaxis" sind aber in der Pipeline:

"Andor" Staffel zwei

Diego Luna (44) als Cassian Andor und seine Abenteuer werden erneut in Serienform auf den Bildschirm kommen. Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von "Andor" begannen im November 2022, kurz nachdem die erste Staffel auf Disney+ zu Ende ging. Die zwölf neuen Folgen der Vorgeschichte des Kinofilms "Rogue One: A Star Wars Story" sollen im April 2025 erscheinen.

"Star Wars: Visionen" Staffel drei

Eine dritte Staffel von "Star Wars: Visionen" soll es ebenfalls 2025 geben. Die Anime-Miniserie des Streamingdienstes Disney+ startete mit den ersten neun Folgen im Jahr 2021, die separate Kurzfilm-Episoden von verschiedenen bekannten japanischen Anime-Studios enthielten. Eine zweite Staffel erschien 2023 mit Kurzfilmen von Animationsstudios auf der ganzen Welt.

"Ahsoka" Staffel 2

Auch die "Star Wars"-Serie "Ahsoka" rund um die einstige Jedi-Schülerin Ahsoka Tano, gespielt von Rosario Dawson (45), wird fortgesetzt. Wann es ihre neue Abenteuer, wohl wieder erschaffen von Dave Filoni (50), zu sehen gibt, ist allerdings noch unklar. Wohl frühestens Ende 2025 können die Fans damit rechnen.

"The Mandalorian & Grogu"

Fans von "Baby Yoda" alias Grogu freuen sich bereits auf den angekündigten Kinofilm des neuen "Star Wars"-Lieblings. Das Spin-off zur Serie "The Mandalorian" lässt aber noch auf sich warten. Der Film mit dem Titel "The Mandalorian & Grogu" wird von Jon Favreau (58), dem Mitschöpfer von "The Mandalorian", inszeniert werden und ist für den Mai 2026 angekündigt. Voraussichtlich wird der Kinofilm statt der vierten Staffel von "The Mandalorian" laufen.

"Star Wars"-Film von Taika Waititi

Taika Waititi (49), Regisseur von Filmen wie "Thor: Love and Thunder" oder "Jojo Rabbit", soll ebenfalls einen "Star Wars"-Film inszenieren. Viel mehr ist über das Projekt aber auch nicht bekannt. Weder über den Inhalt, noch ein Veröffentlichungsdatum gibt es weitere Informationen.

"Dawn of the Jedi"

Seit 2023 steht fest, dass "Logan"-Regisseur James Mangold (61) ins "Star Wars"-Universum übersiedelt. Er soll einen Film über die allerersten Jedi-Ritter drehen. Die Geschichte wird angeblich etwa 25.000 Jahre vor der Skywalker-Saga spielen. Mehr Details sind nicht überliefert.

Dave Filonis "Neue Republik"-Film

Dave Filoni wird wohl auch die neuen "Star Wars"-Serien auf die große Leinwand bringen. Er führt Regie bei einem Film, der nach den Ereignissen von "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" spielt. Der Streifen soll angeblich Serien wie "The Mandalorian", "Das Buch von Boba Fett" und "Ahsoka" miteinander verbinden. Wann das Projekt kinoreif ist, ist noch nicht bekannt.

Rey Skywalker kommt zurück

Erfolgsregisseurin Sharmeen Obaid-Chinoy (46) führt Regie bei einem Film, der nach den Ereignissen von Episode neun, "Der Aufstieg Skywalkers", spielt. Daisy Ridley (32) wird dafür erneut in die Rolle von Rey Skywalker schlüpfen, die den Jedi-Orden nach der letzten Schlacht mit Imperator Palpatine wieder aufbauen will. Verschiedene Drehbuchautoren sollen das Projekt wieder verlassen haben. Der Film soll aber Medienberichten zufolge dennoch realisiert werden.

Video News

Neue "Star Wars"-Trilogie

Laut Branchenmagazin "Deadline" ist Simon Kinberg (51), Autor, Produzent und Regisseur von "X-Men", mit der Entwicklung einer neuen "Star Wars"-Trilogie beauftragt worden. Er soll die Filme, womöglich die Episoden zehn bis zwölf, schreiben und zusammen mit Kathleen Kennedy (71) von Lucasfilm produzieren. Ob es sich um eine direkte Fortsetzung der Skywalker-Saga handelt? Gerüchten zufolge soll es vermutlich eher einen neuen Handlungsstrang geben.

"Star Wars: Rogue Squadron"

"Wonder Woman"-Regisseurin Patty Jenkins (53) wurde mit der Regie eines "Star Wars"-Kinofilms betraut, der sich um die legendären Piloten der "Rogue Squadron" drehen soll. Allerdings gab es Gerüchte über "kreative Differenzen" in dem Projekt. Zuletzt hieß es, dass der Film dennoch entstehen soll.

"Lando"-Film

Donald Glovers (41) Lando Calrissian aus dem Film "Solo: A Star Wars Story" sollte erst eine eigene Serie bekommen, später hieß es, die Geschichte werde in einem Film umgesetzt. Wie und wann genau, scheint noch nicht klar zu sein.

Feststehen soll aber angeblich, dass neue "Star Wars"-Kinofilme im Mai 2026, Dezember 2026 und Dezember 2027 erscheinen sollen.

Auch über weitere "Star Wars"-Projekte gibt es Gerüchte. So soll zum Beispiel "Free Guy"- und "Deadpool & Wolverine"-Regisseur Shawn Levy (56) an einem "Star Wars"-Film arbeiten. Und ob eine neue Trilogie von "Knives Out"-Regisseur Rian Johnson (51), der bereits Episode acht inszenierte, wirklich vom Tisch ist, scheint auch nicht ganz sicher.