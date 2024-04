Herrlich klar Starke Nicht-Farbe: All-White-Looks helfen gegen graue April-Tage

Im April tragen wir Weiß von Kopf bis Fuß. (eee/spot)

SpotOn News | 02.04.2024, 20:15 Uhr

Weiß wirkt elegant und erfrischend - und ist somit die perfekte Nicht-Farbe für trübe April-Tage. So stylen wir die trendigen All-White-Looks.

Wenn die Tage draußen trüb und grau sind, wie es im April bekanntlich oft der Fall ist, kann man dem mit seinem Outfit entgegenwirken. Wie wäre es mit einem All-White-Look? Die Kombination aus Weiß mit Weiß ist derzeit absolut begehrt. Kein Wunder, denn die starke Nicht-Farbe wirkt edel, frisch und lässt unsere Haut ein paar Nuancen brauner aussehen. Lust auf Sommer ist da garantiert.

Jeans und Hemd in Weiß für den Alltag

Mode-Bloggerin Caro Daur (29) etwa lieferte auf Instagram das Parade-Beispiel für einen modischen All-White-Look, der perfekt in den Alltag passt. Zu weißen Straight-Leg-Jeans kombinierte die Hamburgerin ein weißes Off-Shoulder-Baumwollhemd, das sie sich in die Hose gesteckt hatte. Dazu kam eine weiße Halfmoon-Bag mit goldenen Details von Dior zum Einsatz.

Schwarze Slingpumps, schwarze Armreifen, ein goldener Choker und eine dunkle Sonnenbrille machten das Outfit komplett. Ihre blonden Haare stylte Daur zum lockeren Dutt.

Rock und Bluse oder Anzug-Ensemble für schickere Anlässe

Fashion-Influencerin Leonie Hanne (35) präsentierte ein Beispiel für schickere Anlässe. Zur hell glänzenden Oversize-Bluse schlüpfte sie in einen weißen Maxirock mit Corsage um die Taille – perfekt für eine All-White-Party. Dazu kamen schwarze Stilettos, eine silberne Clutch und eine braune Sonnenbrille zum Einsatz. Ihre blonden Haare fasste sie zu einer lockeren Hochsteckfrisur zusammen.

Heidi Klum (50) zeigte sich im Rahmen der Dreharbeiten zu "Germany's next Topmodel" unlängst in einem Anzug-Ensemble ganz in Weiß mit dunklen Nadelstreifen. Die weite Stoffhose mit High-Waist-Schnitt kombinierte sie mit einem knappen Crop-Top und dazu passendem Blazer. Auch ihre Pumps waren Weiß. Lediglich die silberne Kette und ihre roten Fingernägel sorgten für Farbtupfer in ihrem All-White-Look.

Auch die Herren können Weiß tragen

Weiß ist bekanntlich auch die Farbe im Tennissport. Ohnehin sind Tennis-Looks gerade auch im Alltag gern gesehen. Alexander Zverev (26) bewies unlängst, dass auch die Herren der Schöpfung mit dem All-White-Trend mitgehen können. Im März zeigte er sich bei einem Event ganz leger in weißer Stoffhose, weißem T-Shirt und hellgrauem Hemd. Letzteres verleiht dem hellen Look ein wenig Struktur. Auch die Sneaker wählte Zverev in Weiß.