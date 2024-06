Erscheint im Juli Startdatum und Trailer: Neue Bushido-Doku „Back on Track“ angekündigt

In einem neuen Dokumentarprogramm trifft Rapper Bushido auf jungen Menschen, die vor schweren Problemen und Herausforderungen stehen. (lau/spot)

SpotOn News | 20.06.2024, 16:14 Uhr

Nach zahlreichen Dokumentationen über sein Privat- und Familienleben widmet sich Rapper Bushido nun erstmals den Problemen anderer Menschen - in der Dokuserie "Back on Track - Neuanfang mit Bushido".

Seit seiner 2021 erschienenen Dokuserie "Unzensiert – Bushido's Wahrheit" kennt sich Rapper und Produzent Bushido (45) bestens im Reality-TV aus. Nach den zwei Formaten "Bushido: RESET" und "Bushido & Anna-Maria – Alles auf Familie", in denen es um das Leben und die Familie des Musikers ging, wird Anis Ferchichi, wie er mit bürgerlichen Namen heißt, sich in der neuen sechsteiligen Doku "Back on Track – Neuanfang mit Bushido" erstmals den Problemen anderer Menschen widmen. Die Serie startet am 23. Juli auf dem Streamingdienst Amazon Freevee.

Bushido hilft jungen Menschen bei ihren Problemen

"Steh auf, sei hart, Männer weinen nicht – alles völliger Bullshit", sagt Bushido selbst provokant im Trailer zu seiner neuen Dokuserie. In "Back on Track – Neuanfang mit Bushido" begegnet der Rapper sechs jungen Menschen, die mit schwerwiegenden Erfahrungen zu kämpfen haben. Besonders durch seine eigenen Erlebnisse der Vergangenheit soll Bushido befähigt sein, hier zu helfen.

Die Protagonisten leiden dabei an unterschiedlichen Problemen wie Spielsucht oder einer Essstörung. Eine junge Frau ist sogar "in einer radikalen Sekte" aufgewachsen. "Man kann seine Zukunft erst dann in Angriff nehmen, und seine Träume verwirklichen, wenn man sich mit seiner Vergangenheit auseinandergesetzt hat", erklärt Bushido im Trailer, der als Mentor der jungen Leute fungiert.