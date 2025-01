Douglas Emhoff hat schon unterschrieben Statt First Gentleman: Ehemann von Kamala Harris wird wieder Anwalt

Wollten als Präsidentin und First Gentleman ins Weiße Haus: Kamala Harris und ihr Ehemann Doug Emhoff. (dr/spot)

SpotOn News | 27.01.2025, 20:08 Uhr

Er wäre der erste First Gentleman der USA geworden, doch Melania Trump wurde zum zweiten Mal First Lady: Nur eine Woche nach Ende seiner Amtszeit als Second Gentleman hat Douglas Emhoff, der Ehemann von Kamala Harris, in einer Anwaltskanzlei unterschrieben.

Er wäre der erste First Gentleman der USA geworden, doch vor allem Melania Trump (54) hatte wohl etwas dagegen und wurde nun zum zweiten Mal in ihrem Leben First Lady. Doch Douglas Emhoff (60) hat bereits einen neuen Job. Der Ehemann der unterlegenen demokratischen Präsidentschaftskandidatin und ehemaligen Vizepräsidentin Kamala Harris (60) arbeitet nach dem Ende seiner Amtszeit als Second Gentleman nun wieder als Anwalt. Die internationale Wirtschaftskanzlei Willkie Farr & Gallagher gab am Montag bekannt, dass Doug Emhoff dort als Partner einsteigen wird.

In seiner neuen Position wird sich Emhoff dem Statement zufolge vor allem um heikle Unternehmensangelegenheiten kümmern. Die Kanzlei gab bekannt, dass er Firmenkunden bei "sensiblen Untersuchungen" und "komplexen Rechtsstreitigkeiten" beraten wird. Seinen Arbeitsplatz wird der Jurist dabei zwischen Los Angeles und New York aufteilen. Mit Willkie Farr & Gallagher hat sich Emhoff eine absolute Top-Adresse ausgesucht: Die Kanzlei beschäftigt weltweit über 1.200 Anwälte und zählt zu den 50 umsatzstärksten Anwaltskanzleien der USA. Im Jahr 2023 erwirtschaftete sie einen Umsatz von 1,5 Milliarden Dollar – ca. 1,4 Mrd. Euro.

Für den 60-Jährigen ist es eine Rückkehr zu seinen beruflichen Wurzeln. Fast drei Jahrzehnte lang war er als gefragter und renommierter Wirtschaftsanwalt tätig. Im Jahr 2000 gründete er seine eigene Boutique-Kanzlei, die er 2006 verkaufte. Seine letzte Position als Partner bei DLA Piper gab er 2020 auf, als seine Frau ins Amt der demokratischen Vizepräsidentin gewählt wurde.

Erfahrung aus dem Weißen Haus

Matthew Feldman, Vorsitzender von Willkie, lobte Emhoff in höchsten Tönen: "Doug genießt das Vertrauen von Wirtschaftsführern auf der ganzen Welt, die sich über Jahre hinweg in schwierigen Situationen auf seinen Rat verlassen haben." Dabei verwies die Kanzlei auch auf Emhoffs Zeit im Weißen Haus, wo er die USA bei diplomatischen Ereignissen wie den Olympischen Spielen 2024 in Paris vertrat und die Arbeit der Biden-Administration im Kampf gegen Antisemitismus unterstützte.

Privat ist Doug Emhoff seit August 2014 mit Kamala Harris verheiratet. Die beiden wurden damals von einer gemeinsamen Freundin verkuppelt – der Beginn einer bis heute andauernden Liebesgeschichte. Während es für Harris die erste Ehe ist, war Emhoff zuvor bereits von 1992 bis 2008 mit der Filmproduzentin Kerstin Mackin (57) verheiratet. Aus dieser Verbindung stammen zwei mittlerweile erwachsene Kinder: Sohn Cole (30) und Tochter Ella (25).

Als seine Frau Anfang 2021 als erste Vizepräsidentin der USA vereidigt wurde, stellte Emhoff seine eigene Karriere zunächst hintan. "Ich bin in erster Linie ein Ehemann und ein Vater und unterstütze sie auf jede erdenkliche Weise", erklärte er damals im Gespräch mit NBC. Diese Unterstützung bewies er auch im vergangenen Jahr während des historischen Präsidentschaftswahlkampfs seiner Frau. Mit ihrem jetzigen beruflichen Neustart zeigen beide, dass sich politische Ambitionen und juristische Karriere durchaus vereinbaren lassen.