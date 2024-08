Doch keine Rückkehr nach England Steckt die Ehe von Rod Stewart und Penny Lancaster in der Krise?

Rod Stewart will nicht in England leben - und seine Frau Penny Lancaster nicht in Los Angeles. (eyn/spot)

SpotOn News | 29.08.2024, 11:16 Uhr

Die USA oder Großbritannien? Diese Frage sorgt aktuell offenbar für eine Ehekrise bei Rod Stewart und Penny Lancaster. Beide haben unterschiedliche Vorstellungen zu ihrem künftigen Wohnort.

Kostet Rod Stewart (79) sein Haus in Los Angeles seine Ehe mit Penny Lancaster (53)? Das Paar ist seit 2007 verheiratet und hat zwei gemeinsame Söhne. Alastair (18) und Aiden (13) wohnen gemeinsam mit ihrer Mutter in einem palastartigen Anwesen im britischen Essex, während ihr Vater sich immer wieder auch in seiner 70-Millionen-Dollar-Villa in Beverly Hills, Kalifornien, aufhält.

Im vergangenen Jahr erklärte der Sänger noch, seine britische Heimat endgültig wieder zu seinem Hauptwohnsitz machen zu wollen und sein Haus in den USA zu verkaufen. Nun hat sich der 79-Jährige offenbar umentschieden – sehr zum Leidwesen seiner Frau.

"Pattsituation" in ihrer 17-jährigen Ehe

Wie ein Insider der britischen "Daily Mail" verriet, versprach Stewart seiner Frau, die sich in England zu Hause fühlt und dort auch beruflich verwurzelt ist, ganz dorthin zurückzukehren. Jetzt weigere er sich aber, sein Haus in den USA endgültig aufzugeben. Stewart liebe sein Leben in Los Angeles und wolle es nun doch nicht mehr zurücklassen – seine Villa ist inzwischen auch von der Verkaufsplattform verschwunden.

Wegen ihrer unterschiedlichen Vorstellungen über ihren Wohnort hätten Rod Stewart und Penny Lancaster ihre Ehe in eine Krise manövriert. "Sie befinden sich in einer Pattsituation und Penny ist wütend, dass Rod sein Wort gebrochen hat. Im Moment geht es darum, ihre Ehe zu retten", so die Quelle weiter.

Für Rod Stewart war es "Zeit, zu gehen"

Rod Stewart, der mit 250 Millionen Tonträgern zu den erfolgreichsten britischen Musikern gehört, verriet im Juni 2023 erstmals seine Pläne, nach knapp 50 Jahren in den USA nach Großbritannien zurückzukehren. "Ich liebe Los Angeles und die Amerikaner waren sehr gut zu mir, aber es ist Zeit zu gehen. Meine beiden Jungs gehen in Großbritannien zur Schule", erklärte er damals "Virgin Radio".

Allerdings betonte er auch, das gelbe Herrenhaus, das er 1975 bauen ließ, nur schweren Herzens zurücklassen zu können: "Die Chance, dass ich es verkaufe, ist sehr, sehr gering, denn ich liebe es wirklich, und wenn ich nicht den richtigen Preis bekomme, werde ich es nicht verkaufen." Ursprünglich hatte Stewart sein Haus für 70 Millionen Dollar angeboten, im Dezember erhöhte er den Preis auf 80 Millionen Dollar, bevor er im Februar den Preis um 6 Millionen Dollar auf 74 Millionen Dollar (rund 67 Millionen Euro) wieder senkte.