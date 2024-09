"DGHNDMBSR" Stefan-Raab-Comeback: Das erwartet Fans in seiner neuen Show

"Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab": Stefan Raab in seinem neuen Studio. (ili/spot)

SpotOn News | 18.09.2024, 12:44 Uhr

Stefan Raab feiert mit "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" am Mittwochabend sein Comeback als Showmaster. Was über das RTL+-Format bereits bekannt ist.

Am heutigen Mittwochabend (18. September) ist es soweit, Entertainer Stefan Raab (57) feiert sein Comeback als Showmaster. In "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" ("DGHNDMBSR") tritt er gegen einen von fünf Kandidatinnen und Kandidaten im Kampf um eine Million Euro an. Aufgezeichnet wurde die Auftaktshow am Dienstag, zu sehen ist ab 20:10 Uhr bei RTL+. Neue Ausgaben wird es immer mittwochs um dieselbe Zeit geben.

In einem kurzen Clip zeigt der Streamingdienst des Senders RTL auf Instagram die ersten Sekunden der neuen Show, Raabs Einzug in das Studio, das wie eine Stadtkulisse anmutet und in warme dunkle Farben getaucht ist.

"Das legendäre Hemd und die legendären Jeans und das legendäre T-Shirt. Ich glaub's nicht", schwärmte ein Fan bereits zum ersten offiziellen Trailer zu "DGHNDMBSR". Darin läuft Raab durch sein neues Studio, das zu diesem Zeitpunkt offenbar gerade noch aufgebaut wurde. "In dieser Show gibt's alles: Entertainment, Quiz, Competition", verspricht er aufgeregt und fröhlich in hellem Hemd, dunklem Shirt und blauer Jeans.

"Erste Entertainment-Quiz-Competition-Hybrid-Show der Welt"

Weiter zeigt Stefan Raab im Trailer: "Hier sitze ich [ein Pult], da ist ein Laden, hier vorne finden die Spiele statt." Dann wiederholt er das, was er schon bei der Pressekonferenz im Anschluss an seinen Comeback-Boxkampf am Samstag (14. September) bei RTL ankündigte: "Das ist nämlich die erste Entertainment-Quiz-Competition-Hybrid-Show der Welt, in der du jede Woche eine Million gewinnen kannst. Aber leider hat einer was dagegen…", sagt er mit seinem typischen Raab-Grinsen und zeigt er auf sich.

Bei besagter Pressekonferenz hatte er zudem bereits verraten: Die Show werde 90 Minuten dauern und es sei "alles drin, was ich kann: Da ist Competition dabei, da ist Quiz dabei, aber natürlich werde ich auch das Geschehen der Woche anständig sezieren". Er habe auch eine Band und es gebe Musik.

Fünf Kandidatinnen oder Kandidaten haben die Chance

Die ersten Herausforderer sind vier Männer und eine Frau. Zum Auswahlprozedere der Kandidatinnen und Kandidaten heißt es vom Sender RTL: "Fünf Kandidaten bekommen über eine Buzzer-Runde die Chance, gegen Raab anzutreten. Pro Runde gibt es Multiple-Choice-Fragen und ein Duell gegen den Meister höchstpersönlich. Fliegt ein Kandidat raus, kann ein anderer nachrücken, und mit Stefan um die Million spielen."

Dabei hat Stefan Raab kein geringeres Ziel als dieses: "Natürlich habe ich kein Mitleid. Das Ziel ist, dass niemals einer die Million gewinnt", sagt er. "Ich würde mal sagen, das ist die ehrlichste Millionenshow im deutschen Fernsehen", fügt der Kölner gewohnt bescheiden einen weiteren Superlativ hinzu.

Stefan Raab hatte sich vor knapp zehn Jahren 2015 vom Fernsehen Rampenlicht verabschiedet. Mit dem Boxkampf gegen Regina Halmich (47) hatte er sich zurückgemeldet.