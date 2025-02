Stars Stefan Raab wusste, welchen Song er für den ESC will

Stefan Raab - AUG 2013 BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.02.2025, 13:48 Uhr

Der Fernsehstar war sich sofort bewusst, dass er 'Baller' für den Eurovision Song Contest haben will.

Stefan Raab wusste sofort, dass er Abor Tynna mit ‚Baller‘ zum Eurovision Song Contest schicken will.

Wenn es um Grand-Prix-Erfolge geht, ist der ehemalige ‚TV Total‘-Moderator mit absoluter Sicherheit der richtige Ansprechpartner. Nachdem er viele Jahre lang mal mehr und mal weniger in den deutschen ESC-Vorentscheid involviert war, gelang ihm mit Lena und ihrem Hit ‚Satellite‘ 2010 der Sieg in Oslo. Auch danach kümmerte sich Raab um die deutschen Eurovision-Beiträge, bevor er sich für einige Jahre aus dem Fernsehgeschehen zurückzog.

Seit kurzem ist der einstige Viva-Moderator wieder zurück und gestaltet auch 2025 das ESC-Geschehen in Deutschland mit. In das Geschwisterduo Abor Tynna setzt Raab große Hoffnung und während die beiden Musiker ursprünglich mit einem anderen Lied antreten sollten, änderte der erfahrene Experte den ausgewählten Track kurz vor knapp noch einmal. „Ich hab‘ da drauf geklickt, ich hab‘ gedacht, das vergisst du nie wieder!“, erzählt Raab im Gespräch mit RTL über den Moment, als er ‚Baller‘ auf TikTok entdeckte. Das Finale des ESC-Vorentscheids findet am kommenden Samstag statt.