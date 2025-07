Musik Tyla: Ankündigung ihrer neuen Musik

MTV EMAs 2024 - Show - Tyla - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.07.2025, 14:00 Uhr

Tyla verkündete, das sie „sehr bald“ neue Musik veröffentlichen wird.

Die 23-jährige Sängerin hat im letzten Jahr ihr gleichnamiges Debütalbum und im Mai ihre neue Single ‚Bliss‘ veröffentlicht.

Tyla hat gegenüber ihren Fans bereits angedeutet, dass sie nicht mehr lange auf ihre neue Musik warten müssen. Auf der Orange Main Stage des Open’er Festivals in Polen am Donnerstag (3. Juli) kündigte die Künstlerin ihren neuen Song ‚Breathe Me‘ an und sagte: „Der nächste Song ist mein Lieblingssong von meinem Debütalbum. Habt ihr euch mein Album angehört? Ihr müsst alle auf dem Laufenden bleiben, denn bald kommt neue Musik.“ Die Musikerin forderte ihre Fans, die sie liebevoll als ihre „Tiger“ bezeichnet, zudem dazu auf, sich Zeit zu nehmen, um auf sich selbst zu achten und sich zuerst um ihre eigenen Bedürfnisse zu kümmern. Im Vorfeld der Performance von ‚Priorities‘ verkündete der Star: „Im Grunde geht es darum, sich selbst Priorität einzuräumen. Wissen Sie, das ist sehr wichtig. Und das mache ich schon eine Weile.“