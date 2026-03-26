Stars Stefanie Giesinger setzt auf Selbstreflexion

Stefanie Giesinger at Vogue Fashion Party Berlin 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.03.2026, 14:00 Uhr

Stefanie Giesinger startete emotional schwierig ins Jahr 2026, nachdem sie die Trennung von ihrem Verlobten öffentlich gemacht hatte.

Die erste Zeit danach war von Traurigkeit und innerem Chaos geprägt, inzwischen hat sie jedoch Wege gefunden, besser mit der Situation umzugehen.

Gegenüber der Zeitschrift ‚Bunte‘ beschreibt, dass ihr vor allem der Austausch mit engen Freunden, Bewegung und bewusst gewählte Rückzugsphasen helfen, ihre Gedanken zu ordnen. Auch therapeutische Unterstützung und intensive Selbstreflexion spielen für sie eine wichtige Rolle. Dabei habe sie gelernt, sich ihren Emotionen nicht zu entziehen, sondern sie bewusst zuzulassen und zu verarbeiten. „Gefühle auszuhalten, ist unangenehm, aber meistens auch der schnellste Weg, durch sie hindurch.“

Die Trennung habe die 29-Jährige letztlich dazu gebracht, den Fokus stärker auf sich selbst zu richten. Neben ihrer persönlichen Entwicklung widmet sie sich verstärkt ihrer Karriere und neuen Projekten. Insgesamt wirkt sie heute gefestigter und blickt mit mehr Klarheit und Selbstbewusstsein nach vorn.