Stars Steffi Graf kehrt für neuen Werbedeal zurück

Steffi Graf beim Teekanne frio Tennis Event / gbrci/Geisler-Fotopress / 06/2013 BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.02.2026, 14:00 Uhr

Steffi Graf kehrt für einen neuen Werbedeal ins Rampenlicht zurück.

Nach jahrelanger Zurückgezogenheit abseits der Öffentlichkeit meldet sich Tennis-Ikone Steffi Graf mit einem überraschenden Engagement zurück.

Die 56-jährige ehemalige Weltranglistenerste wird das Gesicht der neuen internationalen Werbekampagne für die Sportartikel-Eigenmarke ‚Crivit‘ des Discounters Lidl. Unter dem Motto „Find your move“ soll Graf in über 30 Ländern Menschen dazu inspirieren, mehr Bewegung in ihren Alltag zu integrieren. Die Kampagne startet Mitte Februar und umfasst TV-Spots, Social-Media-Inhalte sowie Präsenz in den Lidl‑Filialen.

In der offiziellen Mitteilung des Unternehmens heißt es, Graf sehe in Sport heute „weit mehr als nur Training oder Performance“. Bewegung sei laut der Ex-Profisportlerin „ein Stück Lebensqualität und Lebensfreude, die ich an möglichst viele Menschen weitergeben möchte“. Damit setzt die Tennisspielerin, die ihre Profi-Karriere 1999 beendete, ein bewusst positives Zeichen: Nicht nur Leistung, sondern der Spaß an Bewegung stehe für sie im Vordergrund.

Graf zählt zu den erfolgreichsten Tennisspielerinnen aller Zeiten: Sie gewann 22 Grand-Slam-Titel, stand 377 Wochen auf Platz 1 der Weltrangliste und ist bis heute als einzige Deutsche Golden-Slam-Siegerin. Trotz dieser Erfolge zog sie sich nach ihrem Karriereende weitgehend aus dem Rampenlicht zurück und zeigte sich hauptsächlich im familiären Umfeld mit ihrem Ehemann Andre Agassi und den gemeinsamen Kindern – oder bei gelegentlichen Engagements für ihre Stiftung ‚Children for Tomorrow‘.

Doch mit dem Lidl-Deal betritt Graf wieder bewusst die Bühne der Öffentlichkeit. Die Entscheidung für die ‚Crivit‘-Kampagne reiht sie in eine prominente Runde ein: Auch andere bekannte Persönlichkeiten wie Arnold Schwarzenegger oder Heidi Klum standen bereits für Lidl-Eigenmarken vor der Kamera.