Gebührendes Comeback Stephanie Stumph feiert Rückkehr des SemperOpernballs in Traumrobe

Stephanie Stumph in ihrem SemperOpernball-Kleid. (jom/spot)

SpotOn News | 24.02.2024, 15:32 Uhr

Schauspielerin Stephanie Stumph ließ es sich nicht nehmen, die Rückkehr des SemperOpernballs gebührend zu feiern und erschien in einem rosafarbenen und blumigen Ballkleid.

Zum ersten Mal seit rund vier Jahren fand am Freitagabend (23. Februar) wieder der SemperOpernball in der Oper und auf dem Dresdener Theaterplatz statt. Den ersten Opernball nach der Corona-bedingten Pause moderierten der durch "Game of Thrones" international bekannt gewordene Schauspieler Tom Wlaschiha (50) und seine Kollegin Stephanie Stumph (39).

Letztere setzte beim Comeback der traditionsreichen Veranstaltung auf eine ausladende rosafarbene Tüll-Ballrobe mit Reifrock, die mit Blüten und Federn verziert den perfekten Cinderella-Look zauberte. Ihre Haare trug die Schauspielerin offen, einzelne Strähnen umrahmten im Sleek-Style ihr Gesicht. Eine silberne Clutch und dezenter Silber-Schmuck komplettierten den glamourösen Look.

Outfit-Wechsel während des Balls

Bei Instagram zeigte sich Stumph backstage bei den Moderationsvorbereitungen und gewährte weitere Blicke auf ihre Robe von Katrin Eulenstein Couture. Für ihren Look bekam sie zahlreiche Komplimente. "Wow", schreibt Moderatorin Jennifer Knäble (44), "mega" findet das Outfit auch Kollegin Frauke Ludowig (60). Instagram Storys und weitere Bilder von dem Abend zeigen, dass sich Stumph sogar nicht nur in einem Kleid präsentierte. In der Oper ist sie zudem in zwei farbenfrohen Roben in Rot und Gelb zu sehen.

"Der SemperOpernball ist fester Bestandteil des Lebensgefühls meiner Heimatstadt Dresden", hatte Stumph in einer Mitteilung vor dem Ball erklärt. "Es ist mir eine große Ehre, als Moderatorin an der Seite von Tom Wlaschiha durch dieses traditionsreiche Event führen zu dürfen und damit den Neustart des Balls nach vier Jahren Pause mitzugestalten."

Video News

Auf der Bühne traten unter anderem der mexikanische Startenor Rolando Villazón (52) und für das Mitternachtskonzert Moderator und Sänger Giovanni Zarrella (45) und seine Band auf. Zu den prominenten Gästen des Balls zählten Stephanie Stumphs Vater Wolfgang Stumph (78), Moderatorin Inka Bause (55) oder Sänger Ross Antony (49).

Zudem wurde erstmals der Choros Award eines Kuratoriums unter Leitung des sächsischen Landtagspräsidenten Matthias Rößler (69) verliehen. Ein Preis ging posthum an den Opernsänger und langjährigen Moderator des SemperOpernballs, Gunther Emmerlich (1944-2023). Des Weiteren zählten Musiker Michael Patrick Kelly (46) und die Sopranistin Nikola Hillebrand (31) zu den Preisträgern.