Stars Stephen Colbert: ‚Late Show‘-Absetzung fühlt sich langsam ‚real‘ an – letzte Folge nähert sich

Stephen Colbert - 77th Primetime Emmy Awards - Award - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.01.2026, 11:00 Uhr

Der Moderator wird im Mai die letzte Ausgabe seiner 'Late Show' präsentieren.

Stephen Colbert gibt zu, dass sich die Absetzung seiner ‚Late Show‘ nun „real“ anfühlt.

Der 61-jährige Talkshow-Moderator sprach offen über das Ende seiner zehnjährigen Zeit bei der Sendung, deren letzte Folge im Mai ausgestrahlt werden soll. Bei einem Auftritt in der Sendung ‚Late Night with Seth Meyers‘ sagte er zu seinem Freund: „Jetzt fühlt es sich real an. Vorher fühlte es sich nicht so an … Ich meine, ich wusste, dass es real ist, aber jetzt sind es nur noch vier Monate.“

Berichten von ‚LateNighter‘ und ‚Deadline‘ zufolge wird die allerletzte Folge von ‚The Late Show‘ am 21. Mai ausgestrahlt. Colbert fügte hinzu, dass es vor allem „die Menschen, mit denen ich das mache“ seien, die diese Zeit so unvergesslich und schön gemacht hätten. Mit Blick auf den legendären New Yorker Veranstaltungsort, in dem die Show aufgezeichnet wird, erklärte er: „Hör zu, man kann an vielen verschiedenen Orten Comedy machen, aber es gibt keinen Ort wie das Ed Sullivan Theater. Aber am Ende sind es wirklich die Menschen. Das ist das, was mir am wichtigsten ist. Das ist auch das, was ich mehr als alles andere vermissen werde.“

Bereits im Juli hatte Colbert das Schicksal der Sendung bestätigt, als er dem Publikum die niederschmetternde Nachricht mitteilte. In seinem Monolog sagte er damals: „Bevor wir mit der Show anfangen, möchte ich euch etwas sagen, das ich erst gestern Abend erfahren habe. Nächstes Jahr wird unsere letzte Staffel sein. Der Sender wird ‚The Late Show‘ im Mai beenden … Es ist nicht nur das Ende unserer Show, sondern das Ende von ‚The Late Show‘ auf CBS. Ich werde nicht ersetzt. Das hier verschwindet einfach komplett.“

Die Ankündigung erfolgte kurz nachdem Colbert die Muttergesellschaft Paramount für einen Vergleich in Höhe von 16 Millionen Dollar mit US-Präsident Donald Trump kritisiert hatte – und zu einem Zeitpunkt, als das Studio noch auf die Genehmigung seiner Fusion mit Skydance wartete. Während CBS darauf beharrte, die Entscheidung zur Absetzung der Show sei „rein finanzieller Natur“ und habe nichts mit „anderen Angelegenheiten bei Paramount“ zu tun, spekulierten viele über andere Gründe.

Colbert selbst wollte seine Meinung nicht öffentlich teilen. Gegenüber dem US-Magazin ‚GQ‘ erklärte er: „Die Leute können ihre Theorien haben. Ich habe meine Gefühle dazu, die Show nicht mehr zu machen, aber man müsste mir erst zeigen, warum es für mich in den nächsten neun Monaten eine sinnvolle Beziehung zu meinem Sender wäre, mich auf diese Spekulationen einzulassen.“