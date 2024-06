Stars Stephen Fry: Er will Lena Dunham schützen

16.06.2024

Stephen Fry fühlt sich „beschützend“, wenn es um Lena Dunham geht.

Der 66-jährige Schauspieler spielt an der Seite von Lena (38) in ‚Treasure‘ mit, einem neuen Film, der sich um eine amerikanische Journalistin dreht, die mit ihrem Vater nach Polen reist, um die Orte seiner Kindheit zu besuchen. Stephen hat nun zugegeben, dass er die Erfahrung der Zusammenarbeit mit der ‚Girls‘-Schöpferin genossen habe.

Auf die Frage, ob er ihre früheren Arbeiten kannte, sagte Stephen der Zeitung ‚The Observer‘: „Ja, wegen ‚Girls‘, was meiner Meinung nach eine so erstaunliche Serie ist, die sie kreiert und in der sie mitgespielt hat. Wir haben uns so sofort verstanden. Sie nannte mich oft ‚Daddy‘ und obwohl ich nie Vater war, fühlte ich mich ihr gegenüber sehr beschützend. Wir haben auch eine gemeinsame Geschichte, da wir beide jüdische Familien hatten, die in Auschwitz verstorben sind.“

Stephen verriet auch, wie seine jüdische Abstammung seine Leistung im Film beeinflusst hat. Der Schauspieler hat das Gefühl, dass er sich in seine Leinwandfigur Edek einfühlen konnte, wegen allem, was sein Großvater nach seiner Ankunft in Großbritannien in den 1920er-Jahren erlebt hat. Er erzählte: „Mein Großvater Martin, der in den späten 1920er-Jahren nach Großbritannien zog, war ein Charakter, der Edek nicht unähnlich war. Seine Eltern, Schwestern, Nichten, Neffen waren ungarische Juden, und wie Sie wahrscheinlich wissen, war 1944 die Vertreibung der ungarischen Juden abgeschlossen. Man kann sich nicht vorstellen, wie jemand nach diesem Verlust mit dem Leben umgehen würde. Einige versteckten sich, wurden wütend. Ihre Sicht auf die Menschheit war natürlich für immer verdorben. Aber andere nahmen das Leben an, wie mein Großvater, der Musik, Frauen und Essen verschlang. So verstand ich, dass es für Edek eine schreckliche Sache war, nach Hause zurückzukehren.“