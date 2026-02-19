Film Steven Soderbergh ‚frustriert‘ über ‚verrückte‘ Entscheidung, Ben-Solo-Film zu streichen

Bang Showbiz | 19.02.2026, 11:00 Uhr

Der Regisseur ist enttäuscht von Disneys Entscheidung, 'The Hunt for Ben Solo' auf Eis zu legen.

Steven Soderbergh zeigte sich „frustriert“ und „enttäuscht“ über die „verrückte“ Entscheidung, seinen Ben-Solo-Film zu stoppen.

Der US-Regisseur arbeitete an Plänen, das ‚Star Wars‘-Universum mit ‚The Hunt for Ben Solo‘ zu erweitern – einem Spin-off mit Adam Driver, angesiedelt nach den Ereignissen von ‚Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers‘ (2019). Nun bestätigte Soderbergh, dass die Disney-Verantwortlichen das Projekt ohne Vorwarnung auf Eis gelegt haben.

Gegenüber ‚BK Mag‘ enthüllte er: „Wir waren alle frustriert. Das waren zweieinhalb Jahre unbezahlte Arbeit für mich, Adam und Drehbuchautorin Rebecca Blunt. Als Adam und ich darüber sprachen, dass er das Projekt öffentlich erwähnt, habe ich ihm gesagt: ‚Bitte nicht kommentieren oder über die Gründe spekulieren. Sag einfach, was passiert ist – mehr wissen wir nicht.'“ Doch wieso beschloss Disney, das Projekt fallen zu lassen? „Der offizielle Grund lautete: ‚Wir glauben nicht, dass Ben Solo am Leben sein könnte'“, erzählte Soderbergh. Mehr sei ihnen nicht mitgeteilt worden. „Also bleibt nichts außer weiterzumachen“, so der Oscar-Preisträger.

Dabei habe er den Film „bereits im Kopf fertiggestellt“. Umso enttäuschender sei es, „dass ihn niemand sehen wird“. Der Regisseur fügte hinzu: „Ich dachte, das Gespräch würde rein praktisch verlaufen – etwa: Was wird das kosten? Darauf hatte ich eine sehr gute Antwort. Aber dazu kam es gar nicht. Es ist verrückt. Wir sind alle sehr enttäuscht.“

Der Film hätte Adam Driver erneut als Kylo Ren gezeigt – der sich als Ben Solo, Sohn von Han Solo (Harrison Ford) und Prinzessin Leia (Carrie Fisher), entpuppte und am Ende von ‚Der Aufstieg Skywalkers‘ scheinbar stirbt. Driver hatte die Existenz des Projekts bereits im Oktober angedeutet.