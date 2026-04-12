Film ‚Ich fühle mich davon einfach nicht bedroht‘: Steven Soderbergh verteidigt Einsatz von KI im Filmemachen

Steven Soderbergh - 68th Berlinale International Film Festival Berlin 2018 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.04.2026, 11:38 Uhr

Der Oscar-Preisträger findet nichts verwerflich daran, Künstliche Intelligenz für seine Filme zu nutzen.

Steven Soderbergh fühlt sich durch Künstliche Intelligenz nicht „bedroht“.

Der Regisseur enthüllte kürzlich, dass er in seinem neuen Film über den Spanisch-Amerikanischen Krieg „eine Menge“ der modernen Technologie einsetzen werde und sich sogar „verpflichtet“ fühle, sie im Filmemachprozess zu nutzen – sofern sie das Ergebnis verbessert. „Ich fühle mich davon einfach nicht bedroht“, sagte er gegenüber ‚Variety‘. „Ich habe nur Angst vor Dingen, die ich nicht verstehe. Also fühlte ich mich verpflichtet, mich damit auseinanderzusetzen, um herauszufinden, was es ist und was es kann.“

Der ‚Traffic‘-Regisseur erklärte, dass KI für ihn besonders während der Produktion seiner kommenden Dokumentation über die Beatles-Legende John Lennon hilfreich gewesen sei. „Es stellte sich als sehr nützliches Werkzeug für bestimmte Passagen der Lennon-Dokumentation heraus, in denen ich surrealistische Bilder brauchte, die sich nicht drehen ließen“, erläuterte er. „Es hat mir geholfen, ein kreatives Problem zu lösen – nämlich zu visualisieren, worüber John und Yoko Ono philosophisch sprechen.“

Vor zehn Jahren hätte er dafür ein Visual-Effects-Studio zu unglaublich hohen Kosten engagieren müssen. Dank KI sei das heute nicht mehr nötig. „Mein Job ist es, einen guten Film abzuliefern, Punkt. Und dieses Werkzeug kam genau in dem Moment, in dem ich es brauchte“, betonte Soderbergh.

Der Oscar-Preisträger ergänzte, dass sich die Welt noch in einem „frühen Stadium“ beim Verständnis von KI befinde, und rief dazu auf, keine vorschnellen Untergangsprognosen über die Technologie zu machen. „Ich glaube nicht, dass sie die Lösung für alles ist, und ich glaube auch nicht, dass sie das Ende von allem bedeutet. Wir stehen noch ganz am Anfang“, sagte er. Möglicherweise werde KI am Ende gar nicht so viel genutzt wie derzeit angenommen.

Manche Kollegen, für die er „großen Respekt“ empfinde, würden sich weigern, sich mit der Technologie zu beschäftigen. „Das ist ihr gutes Recht. Aber ich bin nicht so gestrickt. Wenn du mir ein neues Werkzeug zeigst, will ich es ausprobieren und sehen, was dahintersteckt“, erklärte Soderbergh.