Bang Showbiz | 23.04.2024, 08:00 Uhr

Stevie Nicks hat die erste Runde ihrer Special Guests für ihre bevorstehende Show im Londoner BST Hyde Park angekündigt.

Die 75-jährige Fleetwood Mac-Legende wird auf dem Festival von Künstlern wie Brandi Carlile, Anna Calvi und Paris Paloma begleitet. „Viele weitere“ Acts sollen in Kürze bekannt gegeben werden.

Auf Instagram postete Brandi ein Foto des Posters der Show mit der Bildunterschrift: „Wenn @StevieNicks fragt, steigst du ins Flugzeug. London, es ist schon zu lange her. Ich kann es kaum erwarten, eure Sonnenbrände diesen Sommer beim @BSTHydePark zu sehen. Wer kommt? Abgesehen von meiner Schwiegermutter und allen Freunden von Catherine.“

Auch Paris meldete sich auf der Social-Media-Plattform zu Wort und schrieb: „Ich bin mehr als aufgeregt, @stevienicks mit @brandicarlile und @annacalvi (sic) zu unterstützen. Das ist ein absoluter Traum, der wahr wird, und ich kann es immer noch nicht ganz glauben. Was für LEGENDS. Ich kann es kaum erwarten, euch dort zu sehen.“

Stevies Auftritt auf dem Festival am 12. Juli 2024 wird die erste Einzelperformance der Künstlerin in England seit sieben Jahren sein, nachdem sie bereits 2019 mit Fleetwood Mac im Wembley-Stadion gespielt hat. Als die ‚Rooms On Fire‘-Sängerin als einer der Headliner des Festivals angekündigt wurde, betonte Stevie, dass es „immer ein wahr gewordener Traum“ sei, in dem Land aufzutreten und zu arbeiten. In einem Statement sagte sie: „Alles, was mich zurück nach London – und damit nach England – zieht, erfüllt mein Herz mit Freude. Und in der Lage zu sein, zu Besuch zu kommen und Musik zu machen … ist immer ein Traum, der wahr wird.“ Neben Stevie Nicks werden auch Kings of Leon, Robbie Williams und Kylie Minogue als Headliner auftreten.