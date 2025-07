Stars Stevie Wonders Herz ist nach dem Tod von Malcolm-Jamal Warner ‚gebrochen‘

Stevie Wonder - BST Hyde Park 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.07.2025, 11:00 Uhr

Der Musiker zeigt sich nach dem Tod des 'Bill Cosby Show'-Stars untröstlich.

Stevie Wonder ist nach dem Tod von Malcolm-Jamal Warner untröstlich.

Der Sänger gestand, am Boden zerstört zu sein, nachdem der US-Schauspieler am Wochenende im Alter von 54 Jahren in Costa Rica ums Leben gekommen war.

„Mein Herz ist gebrochen, denn er war nicht nur ein talentierter Mann, der aufwuchs und in der ‚Bill Cosby Show‘ mitspielte, sondern vor allem war ihm sein Engagement wichtig, die Geschichte, die Wahrheit zu erzählen“, erklärte der Musiker gegenüber ‚TMZ‘. „Und für mich, in einer Zeit, in der so viele Menschen in hohen Positionen niederträchtige Lügen verbreiten, brauchen wir die Wahrheit.“

Wonder würde den Darsteller sehr „vermissen“. Der 75-Jährige fügte hinzu: „Ich hoffe, dass Schriftsteller, Sänger und Rapper anfangen werden, Botschaften der Positivität, der Hoffnung und des Fortschritts in die Welt zu tragen. Ich bin still, aber mein Herz tut weh.“

Der ‚Isn’t She Lovely‘-Interpret zog einen kulturellen Vergleich zwischen Warner und westafrikanischen Traditionen: „Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ein ‚Griot‘ ist. Das ist der Afrikaner, der in den Dörfern die Geschichten erzählte. Wenn ein Griot starb, war es, als würde eine ganze Bibliothek verbrannt“, schilderte er.

Wonder trat 1986 gemeinsam mit Warner in einer Folge der ‚Bill Cosby Show‘ auf, in der er sich selbst spielte und in einen Autounfall mit Denise (Lisa Bonet) verwickelt war. Warner und der Rest der Besetzung begleiteten Wonder anschließend bei einer Aufführung von ‚I Just Called to Say I Love You‘. Warner starb nahe Cocles, einem Strand in Limón, Costa Rica, nachdem er von der Strömung mitgerissen wurde.