"Mein erstgeborener kleiner Junge" Stolze Mama: Gwen Stefani feiert Geburtstag von Sohn Kingston

Auf Instagram zeigt sich Sängerin Gwen Stefani als stolze Mutter und teilt ein Video ihres Sohnes Kingston. (ym/spot)

SpotOn News | 27.05.2024, 08:11 Uhr

Gwen Stefanis Sohn Kingston ist am 26. Mai 18 Jahre alt geworden. Auf Instagram zeigt sich die Sängerin als stolze Mama und teilt ein Video des Mutter-Sohn-Duos.

So schnell vergeht die Zeit – das muss sich auch die US-amerikanische Sängerin Gwen Stefani (54) gedacht haben. Der erstgeborene Sohn der "Hollaback Girl"-Interpretin und ihres Ex-Mannes, dem britischen Musiker Gavin Rossdale (58), feierte am Sonntag, dem 26. Mai, seinen 18. Geburtstag. Auf Instagram widmete die Sängerin ihrem Sohn Kingston Rossdale (18) ein niedliches Mutter-Sohn-Video zu seinem Ehrentag.

"Mein erstgeborener kleiner Junge"

"Alles Gute zum Geburtstag", schrieb die Sängerin zu dem Video, welches sie mit ihren knapp 18 Millionen Followern auf Instagram teilte. Ihre Zusammenstellung startete die "No Doubt"-Frontfrau mit einem Video des jungen Kingston, in dem er eine Kristallkugel hält und voller Überzeugung in die Kamera erzählt, dass diese "die Zukunft" voraussagen könne.

Für ihr Video wählte Stefani den passenden Song "Kingston Town" der britischen Band UB40. Weitere Fotos zeigten den Sohn der Sängerin als Baby und Kleinkind, darunter eine Aufnahme des heute 18-Jährigen bei seinen ersten Gitarrenversuchen und wie er seinen knapp zwei Jahre jüngeren Bruder Zuma Rossdale (15) als Baby hält.

Die kleine Geburtstags-Hommage beendete die Sängerin mit neueren Fotos, auf denen unter anderem Kingston mit seiner Freundin Lola Albert (16) und Stefanis neuer Ehemann Blake Shelton (47) zu sehen sind. Dazu schrieb sie: "Mein erstgeborener kleiner Junge. Kann nicht glauben, dass du heute 18 bist… Ich liebe dich!"

Drei Söhne mit Ex-Mann Gavin Rossdale

Alle drei Söhne der Sängerin stammen aus Gwen Stefanis Beziehung mit dem Bush-Frontmann Gavin Rossdale. Der jüngste Sohn des Ex-Paares, Apollo, kam im Februar 2014 zur Welt. Nur ein Jahr später reichten Stefani und Rossdale nach 13 Jahren Ehe die Scheidung ein. Seit 2021 ist Stefani mit dem Country-Musiker Blake Shelton verheiratet.