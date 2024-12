Musik Stormzy: Deshalb achtet der Rapper auf einen gesunden Lebensstil

Bang Showbiz | 19.12.2024, 11:00 Uhr

Der Musiker gesteht, dass er viel lieber seinen Lastern frönen würde. Doch auf der Bühne will er Vollgas geben können.

Stormzy will auf der Bühne „übermenschlich“ wirken.

Der britische Grime-Rapper zeigt seine durchtrainierten Bauchmuskeln gerne während seinen Konzerten. Trotzdem besteht er darauf, kein Fitness-Fanatiker zu sein. Obwohl er auf eine gesunde Ernährung achtet, würde Stormzy lieber genau das Gegenteil tun.

Im Gespräch mit dem Magazin ‚Men’s Health‘ verrät der Musiker: „Heute Morgen aufzuwachen und ins Fitnessstudio zu gehen, das würde ich viel lieber nicht tun. Ich scrolle lieber auf TikTok oder esse ein gebratenes Frühstück. Ich bin nicht von Natur aus diszipliniert, also brauche ich Struktur. Mein Frühstück heute war eine Spinat-Ei-Pfanne. Das will ich nicht essen. Aber es gibt etwas, das ich will, und das ist, in Form zu sein und tolle Shows zu haben. Das ist es also, was ich esse.“

Der 31-Jährige fügt hinzu: „Ich möchte jemand sein, der in der Lage ist, ein Live-Set 90 Minuten lang mit voller Energie abzuliefern und dabei nicht stotternd zu singen, nicht außer Atem zu sein, keine Pause zu brauchen, einfach fast wie ein Übermensch auf der Bühne zu sein.“

Bereits 2019 habe er „alle Register gezogen“, um sich für seinen Headliner-Auftritt beim Glastonbury-Festival in Topform zu bringen. Als erster schwarzer britischer Solokünstler schreib Stormzy damals Geschichte. „Ich habe versucht, in eine Form zu kommen, in der ich noch nie in meinem Leben war. Ich bin nicht jemand, der super fit aufgewachsen ist. Ich war schon immer eher ein Durchschnittsmensch“, erklärt der ‚Shut Up‘-Künstler. „Ich habe meinen Körper und meine Ernährung auf ein völlig neues Level gebracht und gleichzeitig versucht, dieses verdammt kultige, legendäre Set zu schaffen.“