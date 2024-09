Rom, Tokio und mehr Streetfood, Sterneküche, Geheimtipps: Die besten Städte für Foodies

Tokio hat mehr mit Michelin-Sternen ausgezeichnete Restaurants als jede andere Stadt der Welt. (ada/spot)

SpotOn News | 18.09.2024, 20:30 Uhr

Liebe und die Urlaubsplanung gehen durch den Magen. Für Foodies sind das die besten Städte auf der Welt. Von lokalen Highlights und Streetfood bis hin zur Sterneküche ist für jeden Feinschmecker etwas dabei, was die nächste Reise unvergesslich macht.

Zu einem Traumurlaubsziel gehören viele Dinge. Strände, Natur, Stadtleben oder die Möglichkeit, sich zu entspannen. Aber eines haben alle Urlaube gemeinsam: Essen. Jede Reise bietet die Möglichkeit, neue Gerichte zu entdecken, was das Reisen besonders für Feinschmecker zu einem wichtigen Punkt bei der Urlaubsplanung macht. Die besten Städte für Foodies.

Mehr als Gelato und Pasta in Rom

Wie groß die Liebe zum Essen in Rom sein kann, zeigt beispielsweise der Film "Eat Pray Love" (2010). Die Figur von Julia Roberts (56) reist extra in die italienische Hauptstadt, weil sie das Essen dort so sehr liebt. Laut einem Ranking von "Tasteatlas" ist Rom die Stadt mit dem besten Essen der Welt. Am wichtigsten sind dabei natürlich die italienischen Klassiker Pizza und Pasta. Diese gibt es in fast jedem Restaurant in der "Ewigen Stadt". Das beliebteste und traditionsreichste Nudelgericht in Rom sind die "Tonnarelli Cacio e Pepe". Dabei handelt es sich um eine besondere Art der Spaghetti mit römischem Käse und Pfeffer.

Rom liebt Pizza so sehr, dass die Restaurants zwei verschiedene Varianten davon an fast jeder Straßenecke anbieten. Die römische Pizza unterscheidet sich zur neapolitanischen Art dadurch, dass der Teig und Rand sehr dünn und knusprig sind. Die beste "Pizza Romana" gibt es in "Seu Pizza Illuminati". Das Restaurant liegt im Ranking der besten Pizzerien der Welt auf Platz sechs. Die "Pizza Al Taglio" ist die Streetfood-Version der Pizza: quadratisch, dick, an fast jeder Straße Roms zu finden und direkt auf die Hand. Neben der Form unterscheidet sie sich auch im Belag: Kartoffeln, Mortadella und Salat ist für diese Art von Pizza üblich. Feinschmecker und Kritiker empfehlen für die "Al Taglio" in Rom besonders "Pizzarium Bonci".

Wer Süßspeisen liebt, hat in Rom die Qual der Wahl. Vor allem zwei Restaurants sind bei Einheimischen und Touristen gleichermaßen beliebt. Bei "Mr. 100 Tiramisu" gibt es – wie der Name schon sagt – einhundert verschiedene Sorten Tiramisu. Auch die "Gelateria della Palma" kann sich in Sachen Auswahl sehen lassen. Die römische Eisdiele bietet 150 Eissorten an und erfreut sich bei Römern und Feinschmeckern großer Beliebtheit.

Rom ist zwar ein Highlight, was italienisches Essen angeht, aber Abwechslung suchen Foodies hier vergeblich. Restaurants einer anderen Landesküche sind in der "Ewigen Stadt" eher die Ausnahme.

Promi-Pizza und Hot Dogs in New York.

Kaum eine andere Stadt der Welt bietet so viel kulinarische Vielfalt wie New York. Rund 23.000 Restaurants gibt es in der Stadt, 67 davon sind mit mindestens einem Michelin-Stern ausgezeichnet. New Yorker Klassiker wie Burger oder Hot Dogs sind weltberühmt, Restaurants wie "Nathan's Famous" haben dank ihrer Hot Dogs Kultstatus. Darüber hinaus sollten Feinschmecker in New York nach Food Trucks Ausschau halten. Diese erfreuen sich immer größerer Beliebtheit und bieten von Tacos bis Falafel ein riesiges Sortiment an.

Aber selbst die Pizza hat eine eigene Variante an der Ostküste bekommen. Die New-York-Style Pizza hat einen dicken und knusprigen Rand und die Stücke werden breiter geschnitten. Besonders beliebt ist die Pizza von "Lucali", die auch Stars wie Beyoncé (42) und Jay-Z (54) bereits gegessen haben. Ein Restaurant hat es den New Yorkerinnen und New Yorkern aber besonders angetan: "Katz' Deli" in Manhattan. In der fünften Generation bieten die Betreiber das für New Yorker beste Pastrami-Sandwich der Welt an.

Tokio ist der Gourmet- und Street-Food-König

In keiner anderen Stadt der Welt sind so viele Restaurants mit Michelin-Sternen ausgezeichnet wie in Tokio. Die Wolkenkratzer und Restaurants der Stadt bieten zahlreiche Möglichkeiten für ein mehrgängiges Fine Dining – Kaiseki genannt. Viele von ihnen bieten unter anderem Wagyu-Rindfleisch an, das zu den hochwertigsten Fleischsorten auf dem Markt zählt. Im mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten "Towa" können Feinschmecker eine Mischung aus klassischer Kaiseki-Küche und Wagyu-Gerichten genießen.

Beim Casual Dining – Izayaki genannt – haben Foodies in Tokio eine riesige Auswahl. Laut "CNN" ist Tokio nach Bangkok die zweitbeste Stadt der Welt für Streetfood. Von lokalen Hits wie Omurice (mit Reis gefüllte Omelette) und Kare (japanisches Hühnercurry) bis hin zu Klassikern wie Sushi und Ramen gibt es auf den Straßen Tokios alles, was das Herz eines Fans der japanischen Küche begehrt. Bei den Ramen reicht die Auswahl von der Suppe, die man im Vorbeigehen löffeln kann, bis hin zu den vom Guide Michelin empfohlenen Ramen des "Iruca Tokyo" im Stadtteil Roppongi.

Paradies für Fisch-Foodies in Lissabon

Auch wenn Lissabon mit 17 Michelin-Sterne-Restaurants über ein großes Angebot an Feinschmeckerlokalen verfügt, sind die Einheimischen eher an Casual Dining und Streetfood interessiert. Deshalb gibt es in Portugal auch viele Snack-Bars statt Restaurants. Für Feinschmecker ist es daher sehr einfach, in der portugiesischen Hauptstadt gutes Essen zu finden.

Ein Dessert darf dabei natürlich nicht fehlen: Jede Snackbar, jede Bäckerei, jeder Supermarkt und jedes Restaurant in Lissabon hat "Pastéis de Nata" im Sortiment. Die Törtchen aus Blätterteig sind mit einer süßen Creme gefüllt und der portugiesische Klassiker schlechthin.

Aber auch für Fischliebhaber steht Lissabon ganz oben auf der Urlaubsliste. Die Lissabonner lieben Fisch, Meeresfrüchte und vor allem Stockfisch. Den sogenannten Bacalhau findet man nicht nur in fast jedem Lissaboner Restaurant, das Fisch anbietet, sondern auch in jedem Supermarkt. In deren Gängen stehen oft Kisten mit Fisch, der in Salz eingelegt und gepökelt wurde. Apropos eingelegt: Dank der "Conserveira de Lisboa", die seit fast 100 Jahren an der Küste Lissabons Fischkonserven anbietet, ist Lissabon auch für Fischdelikatessen aus der Dose bekannt.

Ein Ort in Lissabon, den sich Feinschmecker nicht entgehen lassen sollten, ist der "Timeout Market". In einer Halle haben mehr als 25 Restaurants jeweils eine kleine Küche und bieten qualitativ hochwertige Gerichte an. Von portugiesischen Klassikern wie dem Bifana-Sandwich oder dem Kirschlikör Ginjinha, der traditionell aus einem Schokoladenbecher getrunken wird, bis hin zu französischer Patisserie und italienischen Desserts bietet der Food Court alles, was das Feinschmeckerherz begehrt.